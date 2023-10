De 5 goedkoopste private lease auto’s uit Japan

Japanse automerken hebben al jaren een ijzersterke reputatie vanwege de uiterst betrouwbare auto’s, vaak ook nog tegen een scherpe prijs. We lichten de vijf goedkoopste Japanse auto’s uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.

Met private lease rijd je voor een vast maandbedrag in een nieuwe auto. Dit bedrag behelst vrijwel alle kosten die je aan een auto hebt. Zo is er voor de verzekering, wegenbelasting en bovenal het onderhoud gezorgd. Alleen het tanken komt er nog bij.

Ook hoef je je niet druk te maken om aanschaf, inruilwaarde en afschrijving. Dit zorgt voor een grote portie ontzorging en is bovendien heel overzichtelijk. De beste private lease deals vind je in onze private lease vergelijker.

Toyota Aygo X

Toyota is het grootste automerk ter wereld en scoort meer dan goede rapportcijfers in de pechstatistieken. Over de Toyota Aygo X hebben we al vaak geschreven. Het is niet alleen de goedkoopste Japanse auto, maar zelfs de allergoedkoopste private lease auto in onze vergelijker.

De Aygo X is met zijn afmetingen en kleine draaicirkel een ideale stadsauto. De 72 pk's van de driecilinder blazen je niet omver, maar dat is ook niet waar je deze auto voor gaat gebruiken.

Standaard krijg je in de Aygo X adaptieve cruise control, airconditioning, LED-dagrijverlichting, verkeersbordherkenning en voetgangers- en fietsersdetectie.

De Toyota Aygo X private lease je al vanaf 249 euro.

Suzuki Ignis

Suzuki staat bekend om zijn compacte auto's tegen scherpe prijzen. Dit komt samen in de Suzuki Ignis, die vanaf 279 euro per maand is te private leasen. Hiervoor krijg je een stadswagen met suv-trekjes.

De Ignis heeft een mild-hybride aandrijflijn met 83 pk. Verder is de Japanse hatchback van vele gemakken en luxe zaken voorzien: airconditioning, elektrische ramen en buitenspiegels en LED-verlichting rondom met automatische koplampen.

Vind de beste Suzuki Ignis private lease deal in onze vergelijker.

Mitsubishi Space Star

Ook Mitsubishi kan niet ontbreken in een lijst met Japanse auto’s die scherp zijn geprijsd. De Mitsubishi Space Star staat zelfs al een tijdje bekend als de goedkoopste auto die je nieuw kunt kopen in Nederland. Ook voor private lease is de Space Star met 279 euro per maand voordelig bereikbaar.

Ook de Space Star is met zijn 71 pk geen strepentrekker, maar is net zoals de andere auto’s in de lijst een meer dan geschikte stadsauto door het lage gewicht, de compacte buitenmaten en zijn wendbaarheid. Daarbij biedt de standaarduitrusting airconditioning, elektrische ramen en buitenspiegels, verschillende veiligheidsfeatures en een touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

De Mitsubishi Space Star private lease je voordelig via Auto Review.

Toyota Yaris

De huidige Toyota Yaris werd in 2020 geïntroduceerd en was een stuk gewaagder vormgegeven dan zijn voorgangers. Daarmee schudde de Yaris het imago van seniorenauto een klein beetje van zich af.

De Yaris is met twee aandrijflijnen verkrijgbaar. Zo kun je de Yaris leasen met een 1.0 (72 pk) of een 1.5 liter (121 pk) benzinemotor, maar is de hatchback voor een maandelijkse meerprijs ook beschikbaar met een hybride motorisering. Door de hulp van de elektrische motor wordt de auto een stuk zuiniger.

Tot de standaarduitrusting van de Yaris behoren onder andere adaptieve cruisecontrol, automatisch groot- en dimlicht, verkeersbordherkenning, pre-collision system met voetgangersdetectie, elektrische en verwarmbare buitenspiegels en airconditioning.

De Toyota Yaris private lease je vanaf 299 euro via onze vergelijker.

Suzuki Swift

De tweede afgevaardigde van Suzuki is de Swift. De compacte hatchback is al een aantal decennia geliefd in Nederland en staat bekend om zijn scherpe prijs en leuke rijeigenschappen.

De mild-hybride Swift heeft niet bijzonder veel vermogen (83 pk), maar rijdt toch relatief omdat-ie lekker stuurt. Verder biedt de Swift standaard LED-verlichting, airconditioning en adaptieve cruise control.

Vind de beste Suzuki Swift private lease deal in de private lease vergelijker.

Private lease Japanse auto

