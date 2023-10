Duur en onbemind: Chinese automerken breken nog niet door in Nederland

Chinese automerken als Aiways, Nio en Xpeng bestormen de automarkt. Maar op enkele uitzonderingen na (MG, Polestar), loopt Nederland nog niet warm voor een Chinese elektrische auto. Ze zijn dan ook duur.



Het wekt nog altijd verbazing hoe alle nieuwe Chinese automerken proberen om Nederlandse kopers te vinden. Japanners en Koreanen deden dat met betrouwbare en goedkope auto's, en veroverden daarmee beetje bij beetje onze harten. Van Chinese merken hadden we een soortgelijke strategie verwacht: een stortvloed aan betaalbare elektrische auto's, ver onder de prijs van de Europese concurrentie. Maar het aanbod uit het land van Xi Jinping is vooral groot en duur. De verkoopcijfers zijn dan ook nog geen reden voor minutenlange staande ovaties en overijverige applausmachines.



Neerwaartse spiraal Lynk & Co

Laten we beginnen met twee positieve uitschieters. MG verkoopt prima dankzij de MG4 en de ZS, en ook Polestar heeft zijn draai gevonden. Bij Lynk & Co kantelt het optimisme al. Het wist dit jaar 5845 auto's op kenteken te zetten dankzij het goedkope, maandelijks opzegbare abonnement.

Een knappe prestatie, maar op aftersales-gebied is het een puinhoop. Klantenreviews liegen er niet om. De service voor het plannen van een onderhoudsbeurt of het afhandelen van schade krijgt beroerde kritieken. Bovendien raakt Lynk & Co zijn gebruikte modellen niet kwijt, waardoor er duizenden auto's kriskras door Nederland staan te verpieteren. En is het niet hoog tijd voor een tweede model? Dat de Lynk & Co Zero Concept als Zeekr 001 op de markt kwam, zegt misschien iets over de gefnuikte ambities.

Aiways, Nio en Xpeng breken nog niet door



Ook Aiways doet het matig. De U6 Coupé is na zijn introductie in april nog steeds niet leverbaar en van de al wat verouderde Aiways U5 werden maar 112 exemplaren op kenteken gezet. BYD weet ook verrassend weinig mensen te bereiken, ondanks torenhoge ambities. De Atto 3 is goed voor 768 registraties, maar dat zijn geen indrukwekkende cijfers voor een compacte elektrische middenklasser. Hongqi wist 50 mensen over te halen om zijn elektrische Rolls-Royce Cullinan-kloon E-HS9 te bestellen.

Nio scoort nog matig, ondanks enorme investeringen in laadwisselstations, een experience center (Breukelen) en een Nio House van zes verdiepingen (Amsterdam) dat volgend jaar opengaat. De teller voor dit jaar staat op 150. Zoals de dure Xpeng P7 en G9 (samen goed voor 75 registraties) evenmin iets in te brengen hebben en de Smart #1 met 30 registraties geen vliegende start maakt. Een merk als Seres zijn we al bijna vergeten.



Chinese merken moeten hun ambities wellicht bijstellen en hun verovering beginnen aan onderkant van de markt. Het enige merk uit China dat daar serieus werk van maakt, is MG en dat is terug te zien in fraaie verkoopcijfers. Wellicht dat de net uitgebrachte BYD Dolphin ook succesvol wordt, maar verder zien we weinig bestsellers in spe.



Top 5 verkopen Chinese modellen (januari-september 2023)