De nieuwe Volvo EX30 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

Nederland wacht met smart op de Volvo EX30. De elektrische suv uit Zweden komt in 2024 op de markt en je kunt hem nu al bestellen met private lease.

Met private lease rijd je zorgeloos in een nieuwe auto. Je betaalt namelijk een vast maandbedrag waarin (vaste) kosten als de aanschaf, afschrijving, verzekering en onderhoud verwerkt zijn. Daar komen alleen de stroom- of brandstofkosten nog bij. Zo zijn de kosten die je hebt aan autorijden erg overzichtelijk. De Volvo EX30 private lease je voordelig via de vergelijker van Auto Review.

Kiezen tussen twee batterijen

Momenteel is de Volvo EX30 enkel te private leasen in de Single Motor-variant met 272 pk en 343 Nm koppel. Er zijn wel twee accupakketten om uit te kiezen. De reguliere EX30 Single Motor heeft een batterij van 51 kWh, waarmee de compacte suv tot 344 kilometer komt op één lading (WLTP).

De actieradius groeit tot 480 kilometer als je kiest voor de Single Motor Extended Range. Dit komt doordat Volvo in deze versie van de EX30 een accupakket van 69 kWh gebruikt. Een bijkomend voordeel van de Extended Range is het hogere laadvermogen (153 om 134 kW).

Tot slot krijg je in de Extended Range standaard een warmtepomp. Met een warmtepomp kun je de binnenruimte van de auto op een efficiënte manier verwarmen of verkoelen. Dit levert kostbare kilometers range op.

Volvo EX30 uitvoeringen

Wat betreft uitrusting is de EX30 verkrijgbaar in drie smaken.

Core-uitvoering

Standaard zijn zaken als adaptieve cruise control, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, LED-koplampen met een automatische lichtsensor, automatische airconditioning, 18 inch lichtmetalen velgen en een groot (rechtopstaand) 12,3 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Plus-uitvoering

Met de Plus-uitvoering kun je de uitrusting van de EX30 upgraden. Dit pakket bevat onder andere een Harman Kardon-audiosysteem, parkeersensoren voor, een warmtepomp, handsfree achterklep en automatische airconditioning met twee zones.

Ultra-uitvoering

De meest luxe uitvoering heet Ultra. Deze is alleen verkrijgbaar wanneer je kiest voor de Extended Range-versie van de EX30. Dan krijg je een glazen dak, 19 inch lichtmetalen velgen, een 360-gradencamera, en de mogelijkheid tot draadloos opladen.

Volvo EX30 private lease

Wil jij jezelf ook verzekeren van deze potentiële verkooptopper? De Volvo EX30 private lease je via Auto Review. Is de EX30 toch niet helemaal wat je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er onder andere vijf goedkope EV’s met minimaal 350 kilometer range: