Tesla verkoopt in Nederland meer auto’s dan Audi, BMW en Mercedes

Als je door Nederland rijdt, zie je dat de Tesla Model Y populair is. Maar de verkoopcijfers van september bewijzen pas écht hoe groot het verkoopsucces van Tesla’s elektrische suv is.

Afgelopen maand zijn er in Nederland 29.885 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een stijging van 16,6 procent ten opzichte van september 2022. Tesla is de grote winnaar, met 1872 verkochte auto’s – een stijging van 190 procent. Dat is allemaal te danken aan de Tesla Model Y.

Top 5 modellen – september 2023

Tesla Model Y (1791 registraties) Volkswagen Polo (872 registraties) Kia Niro (794 registraties) Kia Picanto (784 registraties) Peugeot 208 (736 registraties)

Meer Tesla’s dan Audi’s, BMW’s of Mercedessen

De Model Y is bij Tesla verantwoordelijk voor 1791 van de 1872 registraties. De overige 81 registraties zijn eerlijk verdeeld over de Model 3, Model S en Model X.

Van zulke hoge aantallen kunnen de meeste automerken alleen maar dromen. Veeg je alle verkochte BMW’s op één hoop, dan kom je tot 1769 auto’s. De Audi-dealers wisten vorige maand ‘maar’ 1154 autosleutels te overhandigen aan nieuwe klanten. Bij Mercedes stond de teller aan het eind van de maand op 1244 auto’s.

Alleen Kia, VW en Toyota verkopen beter

BMW mag dan van Tesla verliezen, het had toch een goede maand. Het Duitse luxemerk staat in de top 5 van meest geregistreerde automerken in september 2023:

Kia (2671 registraties) Volkswagen (2562 registraties) Toyota (2537 registraties) Tesla (1872 registraties) BMW (1769 registraties)

Alleen Kia, Volkswagen en Toyota konden een vuist maken tegen Tesla. Hoewel geen van hun modellen beter verkocht dan de Model Y, registreerden ze onder de streep toch meer auto’s. In de Top 5 van modellen zie je dat Kia vooral goede zaken doet met de Niro én de Picanto. Bij Volkswagen is de Polo populair, maar de ID.4 en de Tiguan ook. Toyota’s kaskrakers zijn de Aygo X, Corolla en Yaris (Cross).