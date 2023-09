De opkomst van suv’s en elektrische auto’s maakt de typebenamingen van van BMW er niet logischer op. BMW wil orde scheppen door een duidelijke structuur te handhaven bij nieuwe modelnamen. Dit is het plan.

Volgens het Britse CAR Magazine wil BMW de nieuwe benamingen vanaf de nieuwe Neue Klasse-modellen invoeren. BMW blijft trouwens werken met getallen voor het segment van de auto (zoals de 3-serie) en het vermogen (zoals 16 of 18 voor de instapper en 40, 50 of 60 voor de krachtpatsers).



Dit is wél nieuw

De letter 'i' stond bij BMW tot nu toe zowel voor een elektrisch model (zoals de i4) als voor de brandstofinjectie (zoals de 320i). In het nieuwe systeem wordt de ‘i’ alleen nog maar gebruikt om aan te geven dat het om een EV gaat. De letter ‘X’ verklapt dat het een suv is, net zoals nu al het geval is bij de Duitsers. Alles wat niet een suv is zal geen X in de naam krijgen.

BMW X3 de eerste

Volg je het nog? Om het te verduidelijken passen we het systeem toe bij het eerste model waar BMW de nieuwe modelnaamstructuur voor gaat gebruiken. Dit zal de BMW X3 worden. De versie van de suv met een benzinemotor zal een naam krijgen als X320 of X330. Een stuk duidelijker dan het huidige systeem, waarin dezelfde auto bijvoorbeeld BMW X3 xDrive30i kan heten - met zo'n verwarrende 'i'. De elektrische versies van de X3 zullen vanaf nu bijvoorbeeld iX330 of iX340 genoemd worden.

Voor alle BMW’s

Dit nieuwe systeem geldt dus voor alle nieuwe BMW’s vanaf de nieuwe ‘Neue Klasse’. Een nieuwe 3-serie zou bijvoorbeeld BMW 330 (benzine) of BMW i330 (elektrisch) heten. De ‘X’ ontbreekt, omdat het hier niet om een suv gaat. De nieuwe structuur gaat naar verluidt ook voor de M-modellen gelden. Een M3 blijft bestaan, terwijl de elektrische versie de iM3 zou heten.

BMW is het tweede grote merk dat in korte tijd het systeem omtrent zijn modelnamen omgooit. Eerder deed concurrent Audi al iets soortgelijks: