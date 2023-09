Niet overtuigd door de nieuwe Mini? Koop dit peperdure alternatief

De originele Mini bood mensen een goedkope manier van vervoer. Deze moderne kijk op de oude Mini brengt je ook van A naar B, maar goedkoop is het karretje absoluut niet te noemen …

Niet schrikken: deze snoepige Mini kost omgerekend maar liefst 145.000 euro. De klassieke Mini is omgebouwd door David Brown Automotive. Het bedrijf - gevestigd in Silverstone - staat bekend om het ombouwen van klassieke auto’s naar nieuwerwetse versies. Inclusief een nieuwe elektrische aandrijflijn en moderne voorzieningen.

Vederlicht

Dat is precies de behandeling die deze Mini ‘eMastered’ heeft gekregen van de Engelsen. De Mini bevat een volledig elektrische aandrijflijn die 96 pk sterk is en het vederlichte wagentje een sprinttijd van 8,5 seconden bezorgt. Ondanks de toevoeging van een accupakket, weegt de eMastered maar 650 kilo. Dat betekent dat de restomod even zwaar is als toen hij nog op benzine reed.

Een kilometervreter zal de oude nieuwe Mini nooit worden: door het bescheiden accupakket van 18,8 kWh moet je na een kleine 180 kilometer weer grijpen naar de lader. Opladen doet-ie met 6,6 kW, waardoor het drie uur duurt om de kleine batterij te vullen.

Moderne gemakken

Ook het interieur is naar het nieuwe millennium getild. De Mini eMastered heeft een touchscreen, kan overweg met Apple CarPlay en Android Auto, en uit de Mercedes-achtige ventilatieroosters stroomt koele lucht van een aircosysteem. David Brown Automotive heeft ook gekozen voor luxe materialen, zoals de leren bekleding op de stoelen, rondom de versnellingspook, op de deuren en zelfs in de kofferbak.

Alternatief voor de rijken

De Mini eMastered is zo leuk, dat je spontaan friet uit een oude krant gaat eten en thee met melk gaat drinken. Niet om op-en-top Engels te doen, maar om geld te besparen. Hoe kom je anders aan 145.000 euro? Het gewone volk wacht tot de nieuwe Mini Electric volgend jaar in Nederland verschijnt. Die wordt een stuk betaalbaarder.

