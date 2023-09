Prijsvergelijking: wie bouwt de goedkoopste hybride hatchback - Renault of Toyota?

Compacte hatchbacks met een hybride aandrijflijn zijn schaars. Dankzij de komst van de vernieuwde Renault Clio Hybrid valt er weer wat te kiezen. Een prijsvergelijking met 3 auto’s.

Renault Clio Hybrid

We hebben het hier niet over zogeheten mild hybrids, maar over volwaardige hybrides - auto’s met een elektrische hulpmotor die ook kortstondig op stroom kunnen rijden. Zo’n full hybrid heeft standaard een automaat en dat is voor sommige autokopers mooi meegenomen.

De vernieuwde Renault Clio Hybrid kost 30.120 euro als sportief aangeklede en luxe uitgevoerde Esprit Alpine en wij onderzoeken of dat een goede aanbieding is. We rusten zijn directe concurrenten van Toyota en Honda uit met dezelfde systemen en ontdekken dat je voor een hybride hatchback met deze spullen altijd duurder uit bent.

Renault Clio Hybrid

(full hybrid, 145 pk, 4,2 l/100 km)

Esprit Alpine-uitvoering: 30.120 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoer lichtmetaal (17 inch): standaard

Navigatiesysteem: standaard

Draadloze telefoonkoppeling: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 30.120 euro

Duurder: Toyota Yaris Hybrid

Bij de Toyota-dealer koop je al voor 23.995 euro een hybride Toyota Yaris. Maar wil je er net zo sportief bij rijden als met de Clio Esprit Alpine, dan loop je meteen naar het sportieve topmodel: de Yaris GR Sport (33.295 euro). Maar die is misschien wel té dynamisch aangekleed. De Executive van 31.195 euro heeft dezelfde spullen en sportieve flair als de Clio.

Nuchter bekeken is de Yaris Hybrid dus de goedkoopste hybride hatchback, maar als je de auto vergelijkbaar uitrust is de Yaris Hybrid toch iets duurder dan de Clio Hybrid.

Toyota Yaris Hybrid

(full hybrid, 116 pk, 4,3 l/100 km)

Executive-uitvoering: 31.195 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoer lichtmetaal (17 inch): standaard

Navigatiesysteem: standaard

Draadloze telefoonkoppeling: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 31.195 euro

Duurder: Honda Jazz

Zelfs de goedkoopste Honda Jazz (31.660 euro) kost al meer dan bovengenoemde Clio, dus het label ‘duurder’ krijgt-ie sowieso. Daarom laten we het geld rollen voor een Advance Sport met zwarte bumpers en spiegelkappen. Het is ook de enige Jazz met suède op de stoelen en een heuse dakspoiler - hoe sportief versierd wil je je hybride hatchback hebben?!

Honda Jazz

(full hybrid, 122 pk, 4,7 l/100 km)