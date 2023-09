Deze twee accufeitjes blijken niet te kloppen

Elektrische auto’s en koud weer zijn geen goede combinatie. Althans, dat is wat we tot nu toe geloofden. Een Amerikaans onderzoek toont aan dat een koud klimaat juist goed is voor de gezondheid van je EV.

Het onderzoek is uitgevoerd door Recurrent - een onderzoeksorganisatie uit de Verenigde Staten die inzicht heeft in data van meer dan 12.500 Tesla’s.

Er werd onderzocht welk effect de verschillende klimaten in het land hebben op de accupakketten van de EV’s. Vervolgens werd een ‘range score’ uitgedeeld. De score wordt gebaseerd op het percentage van de originele range die de Tesla's nog hebben na drie jaar.

Koud klimaat goed, maar ook slecht

Wat blijkt? De batterijen van de Tesla’s die rondrijden in de koudere klimaten van de Verenigde Staten hebben een hogere range score. De batterijen van deze Tesla’s hebben gemiddeld nog 95 procent van hun originele actieradius over. De Tesla’s in de warme regio’s moeten het doen met 92 procent.

Dat wil overigens niet zeggen dat een koud klimaat alleen maar voordelen biedt voor een EV. Het staat als een paal boven water dat een elektrische auto met koud weer een stuk minder ver komt dan onder warme omstandigheden. Dit kan soms tot wel 30 procent schelen in range.

Snelladen niet slecht

Recurrent ontkrachtte eerder al dat het gebruik van snelladen op de lange termijn slecht is voor de batterijen van Tesla's. Dit werd lange tijd geloofd en zelfs voor gewaarschuwd door Tesla zelf, maar blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Uit de data van de 12.500 Tesla’s blijkt dat er geen significant verschil is in batterijslijtage tussen batterijen die vaak worden opgeladen met de snellader tegenover batterijen die zelden een snellader van dichtbij zien.

Korrel zout

Het is de vraag hoe serieus je de onderzoeken van Recurrent moet nemen. Hoewel het een belangrijk inzicht kan geven in de werking van accupakketten, heeft het bedrijf het onderzoek enkel gebaseerd op batterijen van Tesla. Het is dus niet gezegd dat dezelfde conclusies getrokken kunnen worden over de accu’s van andere automerken. Maar interessant is het onderzoek zeker.