Als je aan een Jeep denkt, zie je een grote suv met een krachtige motor en vierwielaandrijving voor je. De nieuwe Jeep Avenger doet het helemaal anders en is vanaf nu beschikbaar in onze private lease vergelijker.

Private lease is een ideale manier om zorgeloos in zo’n nieuwe Jeep Avenger rond te rijden. Je hoeft niet in één keer het aankoopbedrag neer te leggen, maar betaalt een vast maandbedrag. In dit bedrag zitten alle vaste kosten verwerkt.

Dit betekent dat je niet meer hoeft om te kijken naar de afschrijving, de verzekering en bovenal het onderhoud. Je hoeft alleen nog maar rekening te houden met de stroomprijs. De Jeep Avenger private lease je voordelig in onze vergelijker.

Auto van het Jaar

Met zijn compacte buitenmaten en elektrische aandrijflijn valt de Avenger precies in de mal van auto’s die tegenwoordig populair zijn. De Avenger werd op het Autosalon in Brussel zelfs officieel uitgeroepen tot Auto van het Jaar.

Motorisering Jeep Avenger

De elektrische aandrijflijn is een bekende - moederbedrijf Stellantis gebruikt de krachtbron namelijk in al zijn compacte suv’s. Zo ligt de aandrijflijn bijvoorbeeld in de gefacelifte Opel Mokka Electric en Peugeot e-2008, maar ook in de DS3 E-Tense en de nieuwe Fiat 600e.



Dat betekent dat de Avenger een vermogen heeft van 156 pk en 260 Nm. Ook het accupakket is met 54 kWh gelijk. Hiermee komt de Avenger tot 400 kilometer op een lading stroom (WLTP). Thuis laad je de Avenger met 11 kW in een kleine 5 uur op, snelladen is binnen 26 minuten gepiept door het piekvermogen van 100 kW.





Jeep Avenger uitvoeringen

Maar welke Jeep Avenger moet je kiezen? De compacte suv is er in vier uitrustingsniveaus. De eerste wordt simpelweg ‘Avenger’ genoemd. Dan krijg je cruise control, LED-koplampen, automatische airconditioning, een 7 inch digitaal instrumentenpaneel en een 10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Voor extra’s kun je terecht bij de Longitude-, Altitude- of Summit-uitvoeringen. Deze versies bevatten zaken als lichtmetalen velgen (16, 17 of 18 inch), keyless entry, parkeersensoren, een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, LED-verlichting rondom en sfeerverlichting binnenin.



Jeep Avenger private lease

