Volkswagen jaloers op BYD en gaat nieuwe auto’s in Chinees tempo ontwikkelen

Volkswagen ziet hoe snel Chinese automerken als BYD te werk gaan en wil meedoen. De ontwikkelingstijd van nieuwe modellen wordt ingekort van 54 naar 36 maanden. De Volkswagen ID.2 is al zo'n vluggertje.

Volkswagen ziet de kansen en de risico’s van de Chinese auto-industrie. Dankzij een samenwerking met Xpeng kunnen de Duitsers hun modelgamma sneller uitbreiden, maar Volkswagen wil/moet nog meer doen om snel schakelende concurrenten zoals BYD bij te houden. Zoals niet langer 54 maanden werken aan de ontwikkeling van een nieuw model …

VW hakt 18 maanden van ontwikkelingstijd

Autocar sprak tijdens de IAA in München met Kai Grunitz, de technische baas van Volkswagen. Hij vertelt dat de Volkswagen ID.2 een van drie proefmodellen is met een ontwikkelingstijd van 36 maanden. Dat is 18 maanden sneller dan wat bij VW gebruikelijk is.

“Je ziet bij Chinese concurrentie dat het mogelijk is,” aldus Grunitz over de kortere ontwikkelingstijd. “We hebben concrete ideeën hoe we dit kunnen doen.” Namelijk door op meerdere gebieden tijd te winnen. Door nieuwe simulatietools te gebruiken, maar ook door niet twee of drie winters lang in de vrieskou te testen, maar slechts één winter.

Grunitz noemt het vliegensvlugge BYD het schoolvoorbeeld van een automerk dat kwalitatieve auto’s in weinig tijd bouwt. “Ze hebben een echte platformstrategie, lage kosten, een heel goede batterij en bouwen wereldwijd aan goede fabrieken.”

Nieuwe modellen laten meer bij het oude

De softwareproblemen van de huidige Golf en de ID.3 wil hij vanzelfsprekend voorkomen. Beide modellen zijn trouwens ontwikkeld in de standaardtijd van 54 maanden. “De vraag is hoe we kwaliteit kunnen bieden met minder testcycli. Een manier is niet telkens vanaf nul beginnen, maar door 70 tot 80 procent mee te nemen van het vorige model en 20 procent toe te voegen om de auto nieuwe functies te geven.”



Die vlieger gaat ongetwijfeld niet op voor de Volkswagen ID.2, want dat is een compleet nieuw model. Hij staat op zijn eigen versie van het MEB-platform en heeft geen achter- maar voorwielaandrijving. En toch wordt-ie in 36 maanden ontwikkeld. Nu zijn we extra benieuwd naar het eindresultaat. De ID.2 verschijnt in 2025.