Gaat de nieuwe elektrische Volkswagen Golf (2028) de ID.3 de nek omdraaien?

Verrassend: de kans is groot dat er een elektrische Volkswagen Golf op de markt komt, die in 2028 de huidige Golf vervangt. Zijn die plannen de doodsteek voor de Volkswagen ID.3?

Laten we eerlijk zijn, Volkswagen zou wel gek zijn om de modelnaam Golf weg te gooien. Toch wees alles daar nog op in 2019. De huidige, achtste generatie leek de laatste Golf worden. De facelift van 2024, waarbij de Golf aan de Euro7-emissie-eisen wordt aangepast, zou dan de laatste stuiptrekking zijn van dit beroemde model.



Nieuwe Golf wordt EV

Maar de Golf krijgt wel degelijk een elektrische opvolger, die ook gewoon Golf heet. Dat meldt het Britse Autocar na een gesprek met de hoogste Volkswagen-baas Thomas Schäfer. De elektrische Golf zou in 2028 op de markt komen, met het nieuwe SSP-platform als basis. Het platform ondersteunt snelladen met 800 volt. Hierdoor kan de Golf een veel hoger snellaadvermogen aan dan 175 kW, wat momenteel het maximum is van het huidige MEB-platform. Snelladen van 10 tot 80 procent met een elektrische Volkswagen duurt nu nog ongeveer 35 minuten, de elektrische Golf klaart dat klusje bijna drie keer zo snel.

Wat gebeurt er met de ID.3?

De Volkswagen ID.3 is nu het elektrische alternatief voor de Golf, al ziet Schäfer dat anders. Vanwege het grote prijsverschil met de Golf is de ID.3 volgens hem een soort 'Golf Plus'.

De vraag is wat er gebeurt met de ID.3 als de Golf een elektrische aandrijflijn krijgt. Volgens Schäfer zijn er twee scenario's: de naam ID.3 blijft gehandhaafd, maar niet voor een compacte middenklasser. Welke carrosserievorm de ID.3 dan wel zou krijgen, is niet duidelijk. Het andere scenario is dat de ID.3 helemaal verdwijnt, zodat de Golf uiteindelijk de enige elektrische middenklasser van Volkswagen is.



De elektrische Volkswagen Golf past in de strategie om van het merk weer een 'love brand' te maken. De negende generatie zal dan ook geen radicaal ander design krijgen, zoals de ID.3 dat wel had. Het uiterlijk is meer in lijn met de ontwerpen van de acht generaties eerder. Schäfer beloofde zelfs dat hij fysieke knoppen op het dashboard zal hebben. Juist het ontbreken daarvan in de ID.3, heeft de Volkswagen-liefde van veel fans van het merk op de proef gesteld ...