Waarom de Volkswagen ID.4 in China maar 19.000 euro kost

Wie in Nederland een Volkswagen ID.4 bestelt, is minimaal 42.440 euro kwijt (subsidie meegerekend). In China deelt Volkswagen een riante korting uit en betaal je omgerekend maar een kleine 19.000 euro. Ruim minder dan de helft dus. Hoe zit dat?



De grote prijsreductie van de ID.4 Crozz, zoals hij in China heet, wordt aangeboden door FAW-VW, een van de twee grote joint ventures van Volkswagen. Een joint venture houdt in dat een merk (in dit geval Volkswagen) samenwerkt met een lokale producent (FAW) om zijn producten aan te bieden. De korting heeft alles te maken met een prijzenoorlog die de Chinese autowereld sinds het begin van 2023 in zijn greep houdt. Tesla verlaagde zijn prijzen en daarna stortte ook BYD zich in de prijzenoorlog. Andere merken konden niet achterblijven.



Ook het autonieuws uit China vind je in onze gratis nieuwsbrief!

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

ID.4 Crozz

De korting is flink: de ID.4 Crozz wordt door FAW-VW aangeboden voor omgerekend ruim 6000 euro minder. De prijs is van 193.900 yuan (25.094 euro) naar 145.900 yuan (18.882 euro) verlaagd.

Voor deze prijs bestellen Chinese klanten een achterwielaangedreven ID.4 Crozz met 204 pk, 310 Nm koppel en een actieradius van 425 kilometer. Dit is wel gemeten met de Chinese CLTC-methode, een realistische actieradius zal waarschijnlijk rond 300 kilometer zijn. In Nederland kost het instapmodel van de ID.4 42.440 euro (Pure), na aftrek van 2950 euro subsidie. Daarvoor krijg je een ID.4 met 170 pk en een batterij van 52 kWh die volgens WLTP-standaarden 361 kilometer op één lading haalt.

Ook ID.3 in uitverkoop

De ID.4 is niet het eerste model dat Volkswagen met korting aanbiedt in China. Een aantal maanden geleden zette SAIC-Volkswagen - de andere Chinese joint venture van Volkswagen - de Volkswagen ID.3 in de uitverkoop voor een kleine 16.000 euro:

De korting zorgde volgens Car News China voor het gewenste effect: de verkopen van de ID.3 verviervoudigde in juli ten opzichte van een maand eerder.



Waarom zijn auto’s zoveel goedkoper in China?

Alle auto's zijn in China goedkoper dan in Europa. Dit heeft niet alleen te maken met de lagere inkomens van Chinezen. Vanwege de lagere lonen zijn de productiekosten lager, verder zijn grondstoffen voor onder meer batterijpakketten in China gewoon beschikbaar. En niet onbelangrijk: de joint ventures van Volkswagen kunnen ook nog rekenen op staatssteun van de Chinese overheid.