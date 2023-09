Maakt deze beoogde Tesla-killer een kans? Vergelijking BYD Seal vs. Tesla Model 3

Met de BYD Seal mikt het Chinese merk overduidelijk op de Tesla Model 3. Welke troeven heeft de Seal in handen om de Tesla-fans uit hun Model 3 te lokken?

Dat fabrikanten van elektrische sedans hun auto’s zo aerodynamisch mogelijk willen maken, resulteert in modellen die wel erg veel op elkaar lijken. Vooral van opzij. Zet de BYD Seal en de Tesla Model 3 achter elkaar, en je moet echt zoeken naar de verschillen. Het leveringsprogramma kent ook de nodige overeenkomsten. Zo kennen beide een achterwielaangedreven versie en een vierwielaandrijver. De één met veel, de ander met héél veel vermogen.

Duiken we iets dieper in de specificaties, dan zijn er wel degelijk verschillen te ontdekken. Zo heeft de BYD Seal standaard een grotere accu, die bovendien vrij is van nikkel en kobalt. Ook qua vermogen trekt de BYD aan het langste eind, maar de Tesla is weer beter in snelladen. Verder schijnt de BYD Seal op de achterbank de meeste ruimte te bieden.



BYD Seal duurder én goedkoper dan Tesla Model 3



Voor de Nederlandse autokoper en leaseklant weegt uiteraard ook de prijs zwaar mee in de keuze. Je zou verwachten dat de vanafprijs van de Chinees net iets lager ligt, maar dat is niet het geval. Daar staat tegenover dat de achterwielaangedreven BYD Seal meer actieradius heeft dan de Tesla Model 3 RWD. Bij de vierwielaangedreven versies is het precies omgekeerd. Hoe dan ook lijkt de Tesla in beide gevallen op papier zuiniger dan zijn directe opponent.



Vergelijking BYD Seal en Tesla Model 3

De belangrijkste gegevens op een rijtje:

Specificaties BYD Seal RWD / AWD Tesla Model 3 RWD / Dual Motor



Accucapaciteit 82,5 kWh 57,5 / 75 kWh

Cw-waarde 0,219 0,219

Actieradius 570 / 520 km 513 / 629 km

Snellaadverm. 150 kW 170 / 250 kW

Vermogen 313 / 530 pk 283 / 498 pk

Topsnelheid 180 km/h 201 km/h

0-100 km/h 5,9 / 3,8 s 6,1 / 4,4 s

Gewicht 2055 / 2185 kg 1840 / 1903 kg

Bagageruimte 400 + 53 l 594 + 88 l

Cons.prijs* € 47.990 / € 50.990 € 43.993 / € 51.993

* Fiscale (bijtellings)waarde ligt ca. € 1000 lager