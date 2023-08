Regeringsadviseur zet vraagtekens bij autobezit: “Moet iedereen wel een auto hebben?”

Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor meer worden verkocht. Vanaf dan kunnen Nederlandse consumenten alleen nog kiezen voor volledig elektrische auto’s. Maar een regeringsadviseur vindt dat autobezit voor iedereen sowieso niet toekomstbestendig is.

We hebben het over Jan Willem Erisman, voorzitter van de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad. Die functie maakt Erisman tot een van de belangrijkste klimaatadviseurs van de regering. De klimaatwetenschapper vraagt zich in het AD openlijk af of we niet heel anders naar vervoer moeten kijken: “Moet iedereen een auto hebben, of moet het openbaar vervoer versterkt worden?”

Vraagtekens bij elektrische auto voor iedereen

Erisman ziet dat door de stimulatie van de elektrische auto de verwacht geschapen wordt dat iedereen straks zijn auto met verbrandingsmotor kan inruilen voor een EV. Maar daar zet hij vraagtekens bij: “Het is de vraag of dat op de lange termijn met de beperkt beschikbare grondstoffen en kritische materialen überhaupt kan.”



Tweedeling

De adviseur verkent dan ook andere mogelijkheden. Daarbij ziet hij een duidelijke tweedeling in Nederland. “Misschien moeten we toe naar een heel andere manier van mobiliteit, waarbij je in de Randstad veel meer gedeeld en openbaar vervoer hebt. Daarbuiten zou je meer kunnen kijken naar elektrisch vervoer. Dat is een heel ander concept dan zoveel mogelijk inzetten op zo goedkoop mogelijke elektrische auto’s”, aldus Erisman.

“Meer elektrische auto’s in de lijn van nu, dat is hetzelfde denken. Een heel nieuw vervoersysteem, dat veel passender is en de uitstoot veel sterker vermindert, is pas een echte transitie.’’

Het is niet anders

Dat zijn uitspraken afkeer kunnen inboezemen bij mensen, beseft Erisman. Hij wijst echter op de klimaatdoelen die zijn gesteld: “Wij moeten naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat betekent geen menselijke invloed meer op het klimaat”, zegt de adviseur, die pleit voor actie. “Wil je die klimaatneutraliteit halen in 2050, dan moeten we nu samenwerken aan verandering van het systeem. Het is niet anders.”