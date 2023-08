Wist jij dat de Fiat 600e niet de eerste elektrische 600 is? 11 weetjes over de Fiat 600

De Fiat 500e krijgt een grote broer. Hoewel de nieuwkomer eruitziet als een gemoderniseerde 500X, heet-ie ‘Fiat 600e’. Klinkt onlogisch en lijkt marketingtechnisch niet slim. Toch is die modelnaam historisch zeer verantwoord. Wat weet jij over de geschiedenis van de Fiat 600?

1. Opvolger van de Fiat Topolino

De allereerste Fiat 600 werd in 1955 gepresenteerd als opvolger van Fiats vooroorlogse 500, beter bekend als ‘Topolino’ (muisje). De 600 kreeg een achterin geplaatste viercilindermotor en achterwielaandrijving.

2. Voorwielaandrijving geschrapt.

Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten, wilde ontwerper Dante Giacosa de eerste Fiat 600 voorzien van voorwielaandrijving en een dwars geplaatste motor voorin. Vanwege de hoge ontwikkelingskosten ging dat feest niet door. En zo werd de Mini van ontwerper Alec Issigonis in 1959 de eerste auto die wél de moderne lay-out kreeg die Giacosa voor ogen had.

3. Fiat 600 Multipla een van de eerste mpv's

Om ook grote Italiaanse gezinnen voldoende betaalbare ruimte te bieden, presenteerde Fiat in 1956 de 600 Multipla, een mpv avant la lettre. Hij was ongeveer 30 centimeter langer dan de gewone Fiat 600 en bood plaats aan maximaal zes inzittenden. Voorin zaten de bestuurder en de bijrijder op een tweezitsbank direct boven de vooras. Daarachter waren twee zitrijen met elk twee neerklapbare stoeltjes. Fiat bouwde ook een speciale taxiversie, die je vooral veel in Rome zag rijden. Er zijn ongeveer 240.000 stuks van de Fiat 600 Multipla gebouwd.



4. Ruimte voor minder ruimte

Met de opkomst van dwergauto’s als de BMW Isetta, zag Fiat dat er onder de Fiat 600 marktruimte bestond voor een nog kleinere auto. Daarom kwamen de Italianen in 1957 met de eerste naoorlogse Fiat 500, het ‘rugzakje’. Voor meer onderscheid tussen de twee broertjes, verving Fiat de 633 cc-motor (22 pk) bij de 600D in 1960 door een 29 pk sterk exemplaar met 767 cc. De modelnaam 600 werd desondanks gewoon gehandhaafd.

5. Motor met extreem lange levensduur

Het 633 cc-blokje van de Fiat 600 - ook wel de 100-motor genoemd - vormde de basis voor een hele reeks, steeds grotere motoren. Alle versies meegeteld, bleef het basisblokje 40 jaar in productie. Met de komst van de moderne FIRE-motoren (Fully Integrated Robotised Engine) in 1985 verdween de oude viercilinder stapsgewijs uit beeld.

6. Gewone deuren

In de jaren 60 kwam steeds meer kritiek op de onveiligheid van de toen nog veel voorkomende 'suicide doors'. Het duurde tot 1964 voordat Fiat ze bij de 600 verving door normaal scharnierende portieren. De 600 Multipla behield ze tot het eind van de productie in 1965.



7. Kleine miljonair

Tot en met 1968 liepen er in Turijn bijna 2,7 miljoen 600’s van de band. Tel je alle in licentie gebouwde versies uit onder meer Spanje, Brazilië en voormalig Joegoslavië mee, dan stopt de teller zelfs pas bij 4,9 miljoen exemplaren.

8. Ook lang geleden al een vierdeurs Fiat 600

Een bijzondere licentieversie van de Fiat 600 was de in Spanje gebouwde Seat 800, een met 18 centimeter opgerekte 600, voorzien van vier deuren. Deze verlengde 600 werd gebouwd tussen 1964 en 1967. Hij was vooral bedoeld als concurrent voor de standaard vierdeurs Citroën 2CV en Renault 4.



9. Fiat 600 als schrik van het circuit

In samenwerking met tuningspecialist Abarth, werden verschillende snelle 600’tjes gebouwd. Verlaagd, bespoilerd en met een open motor­kapje voor extra koeling, behaalde de Fiat Abarth 850 TC diverse sportieve successen op het circuit.

10. Fiat 600 krijgt na 30 jaar een opvolger



In 1968 stopte de productie van de Italiaanse 600, maar in onder meer Spanje, Brazilië en Joegoslavië werd hij nog jarenlang doorgebouwd. Na een afwezigheid van 30 jaar, kwam er in 1998 weer een Italiaanse Fiat 600, al werd de naam nu uitgeschreven: ‘Seicento’. In feite was dit een flink gefacelifte versie van de in 1992 geïntroduceerde Fiat Cinquecento (500).

11. 600 ziet Abraham

Met de vrolijk aangeklede Fiat Seicento 50th Anniversary viert de fabrikant in 2005 de vijftigste verjaardag van de oer-600. Er zijn twee versies: eentje met crèmekleurige lak en lichtblauwe striping en eentje waarbij de kleuren van carrosserie en striping zijn gewisseld. Achterop staat geen 'Seicento', maar weer '600', zoals vroeger. De kleuren van de carrosserie komen aan de binnenkant terug en op de rugleuningen van de stoelen staat met grote letters 'FIAT'.



12. Nieuwe Fiat 600e niet eerste elektrische 600

Strikt genomen is de nieuwe Fiat 600e niet de eerste elektrische 600. Op speciale bestelling leverde Fiat vanaf 1998 de elektrische Seicento Elettra. Het batterijpakket van achttien 12V-accu’s woog 400 kilo. De elektromotor onder de bagageruimte leverde een piekvermogen van 45 pk. De sprint van 0-50 km/h duurde 8 seconden en de topsnelheid was 100 km/h. Wie zijn zuinigste best deed, kwam 90 kilometer ver. Van de Seicento Elettra werden 294 stuks verkocht, voornamelijk aan Italiaanse gemeenten.