Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid is de sterkste Cayenne ooit, maar voor hoe lang?

Ook de Porsche Cayenne moet eraan geloven: de suv wordt op termijn volledig elektrisch. Om het leed voor liefhebbers van ronkende benzinemotoren wat te verzachten, kreeg de Cayenne S al een V8 in plaats van een V6. En nu trakteert Porsche ons op de Cayenne Turbo E-Hybrid, ook een V8 en bovendien de krachtigste Cayenne ooit!

Porsche heeft al officieel bekendgemaakt dat de Cayenne 100 procent elektrisch wordt. De Porsche Macan, de Porsche 718 Cayman en de Porsche 718 Boxster krijgen echter voorrang. De derde generatie Cayenne die Porsche in 2017 introduceerde moet dus nog eventjes mee. Vandaar dat de suv begin dit jaar een ingrijpende facelift kreeg. De versie die nog ontbrak was de Cayenne Turbo.

Plug-in hybride suv

Die Porsche Cayenne Turbo is nu terug. En hoe! Door een elektromotor van 176 pk toe te voegen aan de vernieuwde 4,0-liter twin-turbo V8 (nu 599 pk), bedraagt het systeemvermogen maar liefst 739 pk. Het maximumkoppel is 950 Nm. Hiermee zit je met de plug-in hybride suv vanuit stilstand in 3,7 seconden op 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 295 km/h. Het accupakket van 25,9 kWh is met de boordlader van 11 kW in minder dan 2,5 uur op te laden.

De vorige Cayenne Turbo moest het doen met 550 pk. Ach gut. De nu gepresenteerde Cayenne Turbo E-Hybrid is zelfs sterker dan de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid van het model van voor de facelift (680 pk). Het is hiermee de krachtigste Cayenne ooit. Totdat Porsche weer een Turbo S uit de hoge hoed tovert. Want die uitvoering is altijd het absolute topmodel geweest.

De Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid wordt standaard geleverd met vernieuwde adaptieve luchtvering die voor meer comfort zorgt zodra de bestuurder besluit het kalmpjes aan te doen. Verder zijn de mogelijkheden tussen de rijstanden Comfort en Sport Plus groter dan voorheen. Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) en achterasbesturing zijn optioneel leverbaar.



Ook als coupé

De Cayenne Turbo E-Hybrid is er ook als coupé. Nou ja, coupé, het is een iets plattere Cayenne (zie de foto's hierboven). Die 'coupé' is leverbaar met een GT-pakket waarmee de suv nog sneller naar 100 km/h sprint, namelijk in 3,6 seconden. De topsnelheid ligt 10 km/h hoger en doorbreekt hiermee de magische grens van 300 km/h. De Coupé GT ligt verder 10 mm lager bij de weg. Om alle power in toom te houden, zijn keramische remmen standaard. Aan de buitenkant herken je de GT aan de zwarte designaccenten, de centraal geplaatste uitlaten van het titanium uitlaatsysteem en de diffuser van koolstofvezel.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid prijs

De 'gewone' Cayenne Turbo E-Hybrid kun je spotten aan de hand van zijn grotere luchtinlaten aan de voorkant, twee dubbele uitlaatpijpen (vier in totaal dus) en rode remklauwen. De krachtigste Cayenne tot nu toe is al te bestellen maar over de prijs moet je niet moeilijk doen, die is nog niet bekend. Om je alvast een idee te geven: de vorige Cayenne Turbo kostte zo'n 240.000 euro. Naar verwachting komt de opper-suv in november op de markt.