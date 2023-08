Amerikaanse dealers sturen elektrische auto's terug naar fabrikant: "Genoeg is genoeg"

De elektrische auto heeft het moeilijk, vooral in de Verenigde Staten. Daar worden zo weinig EV's verkocht dat dealers ze terugsturen naar de fabriek. Pas als de oude voorraad is verkocht, is er weer plaats voor nieuwe elektrische auto's.



De belangrijkste Amerikaanse fabrikanten zijn eerlijk: de elektrische auto is bepaald geen cashcow. De boekhouders van Ford deden bijvoorbeeld een boekje open. Ze meldden dat de afdeling die zich bezighoudt met elektrische voertuigen dit jaar 4,5 miljard dollar verlies gaat maken (4,16 miljard euro). De autofabrikant had ingecalculeerd dat het de eerste jaren een verlies moest accepteren op EV's, maar de boekhouders hadden het verlies niet zo hoog ingeschat.

Dealers roeren zich



Nu gaan ook de dealers mokken. Want die raken hun elektrische auto's aan de straatstenen niet kwijt. Ze weigeren zelfs nieuwe EV's af te nemen van de fabrikant, omdat ze al grote voorraden onverkochte stekkervoertuigen op hun terrein hebben staan. Daar kan niet nóg meer bij. Zo ontstaat een interessant probleem: er worden meer elektrische auto's gebouwd dan ooit, maar tegelijk was het nog nooit zo lastig om ze te verkopen.



Business Insider schetst het probleem in de VS. De eerste groep kopers, zogenaamde early adopters, heeft inmiddels een elektrische auto. Dankzij hen is het aandeel van elektrische auto's in de VS nu ongeveer 6 procent. Meestal dalen de prijzen van producten als het nieuwe eraf is en het aanbod groter wordt. Zo niet bij elektrische auto's. Ze blijven voor de meeste consumenten te onpraktisch (kleine actieradius, weinig laadmogelijkheden) en - vooral - veel te duur. En dealers vinden het moeilijk aan hun klanten uit te leggen dat ze 10.000 dollar meer moeten investeren in een auto die minder handig is in gebruik.



Patstelling



Een auto is in de VS gemiddeld na 54 dagen verkocht. Maar een elektrische auto staat twee keer zo lang stof te happen. Toch blijven fabrikanten elektrische voertuigen produceren, na de immense investeringen die gedaan zijn om fabrieken te bouwen of opnieuw in te richten en personeel om te scholen. Tegelijk kunnen ze hun ogen niet sluiten voor de problemen van de dealers. Een oplossing voor de patstelling is nog niet in zicht. Er lijkt nog flink wat water door de rivier te moeten stromen om de Amerikaanse automobilist te enthousiasmeren voor een elektrische auto.