Schrik niet: dit betaal je per 1 januari 2024 voor een litertje brandstof

Tijdens oud en nieuw vliegen de champagnekurken in het rond. Zeker bij het ministerie van Financiën. Het kabinet gooit per 1 januari 2024 de accijnzen op brandstof flink omhoog en dat kost jou zomaar een tientje op een volle tank. Ka-ching!

Sluit gerust eerst een lening af voordat je in het nieuwe jaar de brandstoftank van je auto volgooit, want benzine en diesel worden nog veel duurder dan nu. Om te beginnen komt er een einde aan de accijnsverlaging die afgelopen voorjaar ingesteld werd om de stijgende energieprijzen te compenseren. Dan heb je het over een accijnsverhoging van 8,7 eurocent voor een liter benzine. Een litertje diesel wordt 5,6 cent duurder.

Maar daar blijft het niet bij. Door de jaarlijkse inflatiecorrectie is het kabinet van plan om de brandstofaccijnzen verder omhoog te gooien, namelijk met 9,9 procent. Een liter Euro 95 kost dan zomaar 21 cent méér dan nu, valt te lezen op rtlnieuws.nl. Want over de accijnzen wordt ook nog eens 21 procent btw berekend. Dat komt neer op een gemiddelde literprijs van 2,27. Wie langs de snelweg tankt gaat zelfs tegen de 2,45 betalen. Wie diesel rijdt, gaat per liter ongeveer 13,5 cent meer betalen. Daarmee stijgt de gemiddelde prijs richting de 2,00 euro, tot 2,11 euro bij pompstations langs de snelwegen.



Dit betekent dat een volle tank brandstof fors duurder wordt. Op een benzinetank van 50 liter betaal je ruim een tientje meer dan nu het geval is. En Nederland is nu al niet het voordeligste jongetje van de klas.

Dat de accijnzen op brandstof omhoog zouden gaan, was geen geheim. Maar met hoeveel precies was nog niet bekend. Totdat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt besloot hierover vragen te stellen. De ontluisterende antwoorden tweette hij onlangs op het platform X, het voormalige Twitter, dat in handen is van Tesla-baas Elon Musk.

Sprankje hoop

Er gloort een sprankje hoop aan de horizon omdat het demissionaire kabinet nog anders kan besluiten. Dat kan bijvoorbeeld bij het samenstellen van de begroting van volgend jaar. Maar het geld moet ergens vandaan komen, dus vooralsnog vrezen we het ergste.

Dan maar met z'n allen aan de elektrische auto? Nou nee. Want ook elektrisch rijden dreigt fors duurder te worden door toedoen van ... het kabinet: