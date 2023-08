Deze enorme Amerikaanse staat laat EV-rijders geld ophoesten omdat het brandstofaccijnzen misloopt

Je zal maar in de Amerikaanse staat Texas wonen en in een elektrische auto rijden. Dan kun je mooi 200 dollar per jaar aan extra belasting ophoesten, omgerekend zo'n 185 euro.

Texas is ongeveer 17 keer zo groot als Nederland. Binnen de VS is alleen Alaska nog groter. Veel inwoners rijden in een pick-up of fullsize suv met een zescilinder of - liever nog - een V8. Maar geloof het of niet: ook in de 'Lone Star State' zoeven elektrische auto's. Dit zijn er verhoudingsgewijs niet zo veel als in Californië, maar toch.

Die EV-rijders moeten binnenkort extra belasting betalen vanwege het simpele feit dat ze een elektrische auto hebben. Hiervoor is een nieuwe wet aangenomen, is te lezen op de nieuwswebsite van The Texas Tribune. De extra belasting van 200 dollar per jaar is bedoeld om het gat in de begroting op te vullen dat is ontstaan doordat Texas accijnzen op brandstoffen misloopt vanwege deze EV-rijders.

Volgens de boekhouders van Texas kan de staat per jaar 200 dollar aan brandstofaccijnzen op zijn buik schrijven voor elke auto met verbrandingsmotor die ingeruild wordt voor een elektrische auto. En een deel van dat geld is bedoeld om de wegen in een goede staat te houden. EV-rijders maken daar ook gebruik van, maar betalen dus niet mee aan het onderhoud, zo beredeneert Texas. En dus moeten ze nu dokken.

Het aantal elektrische auto's in Texas is nu nog piepklein. Minder dan een half procent van het totale wagenpark is elektrisch (Nederland: ca.4 procent). Maar Texas verwacht dat dit snel zal veranderen. Van 2016 tot 2022 groeide het aantal explosief van 8397 naar 105.807 elektrische auto's.

Tegenstanders van de nieuwe belastingwet zeggen dat Texas zijn verlies moet slikken omdat EV's nu eenmaal beter zijn voor het milieu dan een pick-up of suv met een dikke V8. In Nederland is iets soortgelijks aan de hand. EV-rijders hoeven momenteel geen wegenbelasting te betalen maar maken net als andere automobilisten wel gebruik van de weg. Aan dit voordeel komt in 2025 een einde.

Wat er na 2025 gaat gebeuren, is nog de vraag, maar als EV-rijders belasting moeten betalen, zijn ze waarschijnlijk helemaal niet blij: