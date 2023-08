Mercedes doet onder geen beding mee aan prijsoorlog die Tesla heeft ontketend

Sinda Tesla prijsverlagingen begon door te voeren, zijn EV-producenten verwikkeld in een prijsoorlog. Mercedes ziet echter geen heil in deze tactiek en doet onder geen beding mee.

Dat laat CEO Ola Källenius weten aan InsideEVs. De topman ziet niets in de strategie die Tesla en andere autoproducenten hanteren: “Je bent in elke markt altijd zorgvuldig op zoek naar het ideale prijspunt, rekening houdend met vraag en aanbod. Drastische wijzigingen in de prijs passen niet bij een merk als Mercedes.”

Moeilijke markt

De markt van elektrische auto’s heeft het momenteel moeilijk. Dit komt volgens Källenius mede door de hoge inflatie, waardoor potentiële klanten minder geld over houden en minder bereid zijn om het prijsverschil tussen auto’s met een verbrandingsmotor en EV’s te betalen.

Geen mitsen en maren

De economische situatie is dus allesbehalve ideaal voor de transitie die de auto-industrie ondergaat. Toch bestaat er bij Mercedes geen twijfel over de ingeslagen richting: “De bestemming is voor ons overduidelijk: de auto-industrie moet volledig emissievrij worden. Wat ons betreft zijn daar geen mitsen en maren mogelijk.”

Dat wil echter niet zeggen dat Mercedes geen gebruik meer maakt van verbrandingsmotoren. Volgens Kallenius kan het merk uit Stuttgart voorlopig een modellengamma aanhouden met zowel EV’s als auto’s met een verbrandingsmotor. “We kunnen meegaan met de markt”, laat de topman weten. “Dit geldt voor bijvoorbeeld Duitsland, China en andere locaties in de wereld. We hebben productieflexibiliteit. Maar we bereiden ons voor op een toekomst met aanzienlijk meer elektrificatie.”

Een van de eerste

Mercedes was een van de eerste grote autoproducenten die duidelijk maakte naar een volledig elektrisch modellengamma te werken. Al in 2019 maakte moederbedrijf Daimler bekend dat het in 2039 over een volledig emissievrij vloot wilde beschikken. Wat volgde was een stroom aan elektrische auto’s als de Mercedes EQA, Mercedes EQB, Mercedes EQE en Mercedes EQS.