Fiat 600e private lease: dit heeft de elektrische suv allemaal standaard

De Fiat 600e is vanaf nu verkrijgbaar in onze private lease vergelijker. Wat voor een auto is de Fiat 600e? Welk maandbedrag betaal je en wat krijg je daarvoor terug?

De naam van de Fiat 600e is een hommage aan de legendarische Fiat 600 - de naoorlogse compacte stadsauto. De 600 maakte het volk mobiel. En toen het een succes bleek, volgde de welbekende Fiat 500. Logisch dat Fiat een naam met zoveel geschiedenis op zijn nieuwe elektrische suv plakt. Verder hebben de modellen weinig met elkaar te maken. Hooguit dat ze allebei aaibaar zijn.

Fiat 600e private lease

Met private lease kun je voor een vast maandbedrag rijden in de gloednieuwe Fiat 600e. Vervolgens hoef je niet meer na te denken over wegenbelasting, verzekering, afschrijving, aanschaf en onderhoud. De stroom die je erin stopt betaal je wel zelf. De Fiat 600e private lease je voordelig via onze private leasevergelijker.



Fiat 600e (2023) specificaties

De Fiat 600e is een compacte elektrische suv die qua ontwerp veel weg heeft van de Fiat 500e. De 600e is wel groter en meet 4,17 meter lang, 1,78 meter breed en 1,52 meter hoog. Hij weegt 1420 kilo. Daarmee is de 600e dus ongeveer van hetzelfde formaat en gewicht als de eveneens elektrische Opel Mokka-e.

Met het accupakket van 54 kWh heeft de Fiat 600e een WLTP-actieradius van ruim 400 kilometer. Snelladen doet-ie met maximaal 100 kW, aan een reguliere laadpaal kom je tot 11 kW. In dat geval is de 600e in 3 uur en een kwartier van 20 naar 80 procent opgeladen. Aan de snellader duurt dit 31 minuten. De Fiat krijgt de nieuwe elektromotor van moederbedrijf Stellantis, wat wil zeggen dat hij 156 pk en 260 Nm sterk is.

Hoe compleet is de Fiat 600e uitgerust?

De prijslijst van de Fiat 600e is lekker overzichtelijk; het zijn er namelijk maar twee uitvoeringen. Het begint bij het RED-uitrustingsniveau, het topmodel draagt de naam La Prima. De Fiat 600e RED is al best luxe en beschikt onder andere over:

cruise control

climate control

parkeersensoren

LED-verlichting rondom

een 7-inch digitaal instrumentarium

een 10,25-inch touchscreen

Apple CarPlay en Android Auto

one-pedal driving

verkeersbordherkenning

Fiat 600e La Prima

Het topmodel van de Fiat 600e heet zoals gezegd La Prima. Dit uitrustingsniveau bevat aanvullende luxezaken zoals 18-inch lichtmetalen velgen, lane departure warning, een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control met stop&go functie, en kunstleren bekleding. Ook verft Fiat de La Prima in andere kleuren.

Wat zijn de concurrenten van de Fiat 600e?

De Fiat 600e is een compacte elektrische suv en daar zijn er een meerdere van. De Fiat 600e private lease je vanaf 484 euro via onze vergelijker. Dat maakt 'm goedkoper dan de ongeveer even grote Opel Mokka-e. De compacte suv van concerngenoot Opel heeft bovendien op dit moment nog de 'oude' elektromotor (136 pk) en batterij (50 kWh). De Opel Mokka-e private lease je vanaf 531 euro.

Nog een voorbeeld van een compacte suv van de Stellantis-groep die wordt gezien als concurrenten van de Fiat 600e, is de Peugeot e-2008. De Fransman is qua prijs en uitrusting vergelijkbaar, maar is een slag groter en dus ruimer dan de 600e. De Peugeot e-2008 private lease je vanaf 489 euro.

Ook de compacte suv van zusterbedrijf Citroën is een directe concurrent van de Fiat 600e. De Citroën ë-C4 is net zoals de e-2008 wat groter dan de 600e. Wat betreft uitrusting en prijs zit de Citroën op een vergelijkbaar niveau. De Citroën ë-C4 private lease je vanaf 499 euro.