Dit automerk blijft diesels bouwen tot de aarde vergaat

De vraag naar diesels loopt steeds verder terug. Maar dat wil niet zeggen dat automerken stoppen met de techniek. Mazda is voorlopig niet van plan om afscheid te nemen van diesel en blijft de dieselmotoren in zijn nieuwe modellen aanbieden.

Het nieuwste voorbeeld daarvan is de nieuwe Mazda CX-90. De grote suv van de Japanners blijft leverbaar met een dieselmotor. “Zolang er vanuit klanten vraag is naar diesel en we op een efficiënte manier aan de emissievoorschriften kunnen voldoen, willen we diesels blijven leveren”, legt Mazda-topman Mitsuru Wakiie uit.

Diesel in leven gehouden

Mazda blijft dan ook investeren in de ontwikkeling van dieselmotoren. Zo heeft het merk een nieuwe 3,3 liter turbo-dieselmotor. In Europa slinkt het marktaandeel van diesel jaarlijks, maar de brandstof wordt door andere markten in leven gehouden.

“De vraag naar diesel neemt tegenwoordig echt af, dus de behoefte aan dieselmotoren zal waarschijnlijk niet groter worden”, verwacht Wakiie. “Daarom leveren we deze motor op een efficiënte manier aan de markten die de dieselmotor willen, zoals Japan en Australië.”

Australië en Japan

Waarom rijden ze Australië zo graag op diesel? Vermoedelijk heeft dit mede te maken met de lange afstand die mensen in het land afleggen. In Australië biedt Mazda drie modellen met dieselmotor aan.

De grootste afzetmarkt voor diesels blijft echt thuisland Japan. Daar verkoopt Mazda maar liefst zeven modellen met een dieselmotor. In Nederland is het al een aantal jaar niet meer mogelijk om een nieuwe diesel van Mazda te kopen. Ook in grote markten als de Verenigde Staten verdwijnt de diesel. Het is dus nog maar de vraag hoe lang Mazda wil blijven investeren in dieselmotoren.