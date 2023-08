Cupra Born: 3 voordelen en 3 nadelen

Overweeg jij de Cupra Born te kopen of leasen? Lees eerst onze 3 voordelen en 3 nadelen om te weten of de elektrische hatchback wel bij jou past.

Aan Cupra Born-reviews geen gebrek op onze website. We hebben het broertje van de ID.3 vergeleken met de Polestar 2, met de Renault Megane E-Tech Electric en met de Kia Niro EV in een groepstest. Er is ook een actieradiustest van de Cupra Born.

En toch zijn nog drie voordelen en drie nadelen die we van het hart moeten. Observaties die jou helpen de ideale elektrische auto te vinden.

Voordeel 1: Zachte materialen, fraaie stiksels

Bij de eerste Volkswagen ID.3 werd geklaagd over het vele plastic, maar Cupra is al kwistiger met zachte materialen en fraai sierstiksels. Voor een fraai interieur hoef je dus niet per se een facelifte ID.3 te kopen.

Voordeel 2: Standaard met kuipstoelen

Elke Cupra heeft deze verrassend comfortabele kuipstoelen met ingebakken hoofdsteunen. De bekleding verschilt per uitvoering.

Voordeel 3: Ook het basismodel is stoer

Of je nou de goedkoopste of de duurste Born koopt, dankzij de standaard koperkleurige accenten zien ze er allemaal stoer uit.

Nadeel 1: De beruchte touchknoppen

De touchknoppen op het stuur voor de adaptieve cruisecontrol en het volume van de radio willen maar niet wennen. En we zijn niet de enige. Volgens Volkswagen-topman Thomas Schäfer zijn de touchknoppen een vergissing. Ze gaan verdwijnen, maar dat nieuws komt te laat voor de Cupra Born.

Nadeel 2: Grote batterij = gekke achterbank

Het 77 kWh-accupakket is zó groot, dat er een zitplaats moet sneuvelen. Daarom zit in de achterbank een ‘handig opbergvak’. Cupra’s Born met 58 kWh hebben wel een gewone achterbank.

Nadeel 3: Kinderachtige icoontjes

Voor het stoere broertje van de Volkswagen ID.3 zijn de icoontjes op het touchscreen wel erg kleurrijk. Het is bijna kinderachtig.