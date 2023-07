Tesla-rijders dik tevreden en toch verkopen ze hierom hun Model 3

Steeds meer mensen kiezen voor een Tesla. Maar er zijn ook Tesla-klanten die hun EV juist weer inruilen voor een andere auto. De reden? Ze hebben een bloedhekel aan Tesla-baas Elon Musk.

Die afkeer van Musk blijkt uit een enquête van Bloomberg. Het statistiekbureau schoof ruim 5000 Tesla Model 3-rijders een enquête onder de neus en liet er geen gras over groeien: ze hadden liefst 130 vragen.



In de enquête wordt de Tesla-klanten onder andere gevraagd naar hun ervaringen met de Tesla Model 3, hun mening over Tesla in het algemeen en de toekomst van het merk. Daarbij moesten de ondervraagden ook aangeven of hun volgende auto wel of geen Tesla wordt.

Gedrag Elon Musk drijft klanten weg

Het gros van de klanten is dik tevreden. Ruim 87 procent gaf aan opnieuw een Tesla te kopen, of op z'n minst te overwegen. Veel spannender is het natuurlijk wat de andere 13 procent heeft ingevuld, het ontevreden clubje. Die hebben hun Tesla soms zelfs al verkocht en gaven in de enquête aan waarom zij tot die beslissing zijn gekomen.

De belangrijkste oorzaak: Elon Musk. Voor 21,5 procent van de overstappers waren de grillen van de baas niet meer te harden. De markante CEO van de Amerikanen heeft de afgelopen jaren kwaad bloed gezet bij verschillende mensen door de omstreden overname van Twitter en enkele controversiële politieke uitspraken.

Andere redenen die werden genoemd waren onder andere zorgen over de kwaliteit en klantenservice (18,7 procent), het imago van Tesla (17,8 procent) en de te hoge prijs (13,1 procent). Opvallend is dat de meeste mensen wél elektrisch blijven rijden. Slechts 7,5 procent van de ontevreden klanten kiest ervoor om terug te gaan naar een auto op benzine.

Redenen waarom Tesla-rijders overstappen:



Afkeer van Elon Musk - 21,5 procent

Tegenvallende kwaliteit en/of klantenservice - 18,7 procent

Negatief imago van het merk Tesla - 17,8 procent

Te duur - 13,1 procent

Andere redenen - 11,2 procent

Tesla biedt niet het model aan dat de klant wil - 10,3 procent

Auto’s met een verbrandingsmotor zijn praktischer - 7,5 procent

Tesla Model 3 valt in de smaak

Of Elon Musk met deze uitkomst in zijn maag zit? Vast niet. Over het algemeen zijn de Tesla-rijders lovend over hun Model 3. In vergelijking met auto’s die ze eerder bezaten vinden ze de Model 3 zelfs beter. Vooral de prestaties, het gebruiksgemak, het ontwerp en de betrouwbaarheid konden de klanten bekoren.

Voorlopig verkoopt Tesla nog steeds als een malle, onder meer vanwege de hoge kortingen die het sinds vorig jaar uitdeelt op de Model 3 en Model Y. Niet alleen in Europa, ook in China doet Tesla goede zaken. Daar verkoopt het na BYD de meeste elektrische auto's van alle merken.