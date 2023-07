De heropleving van de SUV: 6 redenen voor de hernieuwde populariteit

In de jaren negentig, te midden van de Koeweitse oliebranden en de oplopende brandstofprijzen, vond er in de autowereld een wending plaats die weinigen hadden zien aankomen. In plaats van kleiner en lichter, begonnen de auto's weer groter en robuuster te worden. De SUV, een voertuig dat in de jaren daarvoor wat naar het achterplan was verdwenen, verscheen weer vaker in het straatbeeld. Het SUV-verhaal had ook gewoon het begin kunnen zijn van een superheldenfilm: een underdog-verhaal, een plotwending en een onverwacht nieuw begin. Toch is het helemaal niet zo gek dat de SUV een comeback maakte.

Veelzijdigheid en baas op alle terreinen

Elke autoliefhebber kan beamen dat de ware kracht van een voertuig ligt in wat hij kan. SUV's zijn hier het levende bewijs van. Ze zijn geëvolueerd van eenvoudige terreinwagens naar multifunctionele voertuigen. Steeds vaker combineert de SUV perfect de kenmerken van een terreinwagen met het comfort en de luxe van een stadsauto. Met zijn hoge bodemvrijheid en krachtige motor, is hij net zo thuis op een modderig bospad als op de snelweg of in het stadscentrum. Toch is dat zeker niet de enige verklaring, want heus niet elke SUV heeft vierwielaandrijving en kan de onverharde wegen even goed bedwingen.

Ruimte, comfort en een gevoel van luxe

De moderne SUV's staan synoniem voor ruimte en comfort. Ze bieden veel plaats en beenruimte en zijn perfect voor zowel het gezinsleven als het avontuurlijke outdoorbestaan. De royale binnenruimte in combinatie met kwalitatief hoogstaande interieurmaterialen zorgen voor een luxueuze rijervaring die bijna geen enkel ander voertuig kan evenaren. Deze focus op luxe en comfort verklaart waarom veel SUV-fabrikanten nieuwe snufjes in de auto introduceren, snufjes die de auto veiliger en luxueuzer maken.

Hogere zitpositie voor de koning op de weg

Wie eenmaal het gevoel van een hogere zitpositie heeft ervaren, wil nooit meer terug. Het biedt niet alleen een beter overzicht op de weg, maar het geeft ook een gevoel van veiligheid en controle, iets wat enorm gewaardeerd wordt door chauffeurs. Ook dit past in het plaatje van comfort en luxe: Zoals een adelaar die majestueus door de lucht zweeft, voelt de SUV-bestuurder zich vrij op het wegdek.

Toonaangevende veiligheidskenmerken

Veiligheid is een topprioriteit voor elke bestuurder en SUV's blinken hierin uit. Niet alleen doordat ze robuust zijn gebouwd, maar ook de aanwezigheid van geavanceerde veiligheidssystemen. Neem bijvoorbeeld de Škoda Enyaq iV, een praktische en opwindende SUV om vlot in en uit de stad te raken. Maar ook: een auto met de meest geavanceerde rijhulpsystemen. Onder andere Travel Assist, dodehoeksensoren en toonaangevende ledlichten voor extra zichtbaarheid zijn van de partij. Daarnaast is deze SUV 100% elektrisch.

Brandstofefficiëntie: duurzaamheid ontmoet kracht

Moderne SUV's dagen het stereotiepe beeld van de benzineslurpende giganten uit. Innovatieve technologieën, zoals hybridisatie en het gebruik van lichtere materialen, hebben bijgedragen aan een aanzienlijke verbetering van de brandstofefficiëntie. Hierdoor is de moderne SUV zowel krachtig als duurzaam. De reeds eerder aangehaalde Enyaq iV, een 100% elektrische SUV, bewijst dat een Sports Utility Vehicle ook voor de milieubewuste chauffeur is weggelegd.

Schoonheid in robuustheid

Met hun stoere, stijlvolle en indrukwekkende uitstraling zijn SUV’s tot slot een klasse apart. Sommige modellen kiezen voor gedurfde, hoekige vormen en andere ontwerpen staan bol van de elegante lijnen. Stuk voor stuk zijn ze robuust, maar qua esthetiek is er duidelijk veel mogelijk. En dat draagt uiteraard bij aan de onweerstaanbare aantrekkingskracht en de onmiskenbare populariteit van deze stugge alleskunner.