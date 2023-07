Jeep zet nu al bijl in EV-strategie: meer Avengers met benzinemotor

Nee echt, de Jeep Avenger zou alleen met benzinemotor op de markt komen in twee Europese landen. Maar Jeep komt daar nu al op terug; landen waar je de Avenger alleen met stekker kunt kopen, worden een uitzondering. Hoe zit het met Nederland en België?

Laten we eerlijk zijn, het was even wennen, toen de Jeep Avenger op de autobeurs van Parijs in 2022 werd onthuld. Een volledig elektrische Jeep zou de redder in nood worden van Jeep in Europa. De iconische modellen met een benzinemotor, zoals de Wrangler en de Grand Cherokee, zijn in Europa nu eenmaal geen bestsellers.

Jeep deed een kleine concessie. Alleen in Italië en Spanje zou de Avenger ook nog met 1,2-liter benzinemotor (100 pk) op de markt komen, want in die landen zijn er nu eenmaal veel te weinig laadpalen. In alle andere landen moest de versie met stekker het alleen doen.



België krijgt een Avenger op benzine



Maar we zijn nog geen jaar verder en alles is al anders geworden. Jeep gooit het roer om en geeft de grootste autolanden van Europa – Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – nu ook een Avenger op benzine. Ook in Polen kun je straks een Avenger-eigenaar E10 zien tanken, net als in België. Nu is het ineens de vraag waar de Avenger níet met benzinemotor wordt geleverd.

Jeep Avenger ineens 10.000 euro goedkoper

Waarom komt Jeep op zijn schreden terug? Eric Laforge, de Europese Jeep-baas, is goudeerlijk. Het is een pragmatische keuze, de Avenger op benzine kan Jeep veel geld opleveren. Een elektrische Jeep Avenger is in veel Europese landen relatief duur, de CEO was bang dat klanten naar concurrerende merken zouden vertrekken.

Kijken we naar het prijsverschil in Duitsland, dan wordt duidelijk wat de Jeep-baas bedoelt. Daar betaal je 37.000 euro voor een elektrische Jeep Avenger. Maar de koper van een Jeep Avenger 1.2-turbomotor met 100 pk lacht zich een kriek, want die betaalt precies 10.000 euro minder. Ook de Belgen besparen een hoop geld als ze voor de Jeep Avenger op benzine gaan; het prijsverschil is 11.500 euro. (27.000 vs. 38.500 euro voor de EV).

Jeep Avenger benzinemotor in Nederland

Zit jij handenwrijvend klaar om ook een Avenger op benzine te bestellen? Jammer joh. In Nederland blijft alles bij het oude. Wij kunnen alleen de elektrische Avenger kopen, voor een prijs van 39.500 euro. Je krijgt dan een Avenger met 156 pk sterke elektromotor, een 54 kWh batterij, en een actieradius van 400 kilometer. Ook auto’s als de Opel Astra Electric en Citroën e-C4 hebben deze motor.

Jeep wijkt volgens Laforge niet af van zijn langetermijnplan; vanaf 2030 levert het in Europa alleen nog elektrische modellen.