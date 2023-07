Waar moet je op letten bij het aanschaffen van een dakkoffer?

Ga jij lekker op vakantie dit jaar met de auto en ben jij van plan veel mee te nemen? Vaak hebben we enorm veel spullen als je met het gezin op vakantie gaat en dat past niet allemaal in de kofferbak. Het aanschaffen van een goede dakkoffer is daarom geen overbodige luxe. Maar waar moet je op letten bij het aanschaffen? Nieuwsgierig? Lees snel verder.

#1. Afmetingen en draagvermogen

Allereerst is het van belang om te kijken voor welke reizen je de dakkoffer wil gaan gebruiken. Overweeg daarna pas welke afmetingen en draagvermogen je nodig hebt. Heb jij een groot gezin en ontbreek het aan ruimte in de auto en gaan jullie ook regelmatig skiën bijvoorbeeld? Kies dan voor een grote dakkoffer waar veel in kan. Mis je maar een klein beetje ruimte in de auto? Dan heb je voldoende aan een wat kleinere dakkoffer. Controleer wel vooraf het maximale draagvermogen van jouw auto en houd ook rekening van de afmetingen.

#2. Openingssysteem

Kijk ook goed naar het openingssysteem van de dakkoffer. Dit kan namelijk aan de zijkant, maar ook aan de achterzijde of aan beide kanten zijn. Kijk daarom goed naar wat voor jou een fijne kant is, zodat je de spullen gemakkelijk erin en eruit kunt halen. Niet alleen is het goed om rekening te houden met het openingssysteem, maar ook met het montagesysteem op de auto. Er zijn namelijk diverse manieren hoe een dakkoffer wordt bevestigd, dus kijk goed naar wat er bij jouw auto past. Dit kan een dakrails, dakdrager of een bevestigingssysteem zonder rails zijn.

#3. Accessoires

Wanneer je een dakkoffer wil gaan aanschaffen is net zo belangrijk om rekening te houden met de accessoires die erbij komen kijken. Voor het juiste onderhoud en behoud van de dakkoffer zelf zijn er namelijk een aantal dingen die je kunt aanschaffen. Denk aan een hoes voor de dakkoffer, een set van tassen voor in de koffer, een boxlift en nog veel meer. Zorg er daarom voor dat je ook alle bijpassende items erbij haalt om het helemaal compleet te maken.

#4. Duurzaamheid

Niet alleen de afmetingen, het draagvermogen, het openingssysteem en het montagesysteem zijn van belang om rekening mee te houden, maar denk ook aan een duurzame koffer! Vooral wanneer je van plan bent veel te reizen is het goed om een dakkoffer te kiezen die is gemaakt van hoofwaardige materialen. Hierdoor heeft het een lange levensduur en hoef je deze niet (vaak) te vervangen in je leven. Over het algemeen zijn kunststof dakkoffers licht en duurzaam, terwijl metalen koffers steviger zijn, maar wel zwaarder zijn. Kijk daarom goed naar hoe veel jij gaat reizen en wat er dan bij jou past.

Succes met de zoektocht naar een goede dakkoffer voor jullie vakantie!