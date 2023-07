In dit land stapelen de onverkochte EV's zich zo hoog op dat prijsstunts onvermijdelijk zijn

In Amerika is alles groot. Het land zelf, de wolkenkrabbers en zelfs je koffie-to-go. Wat ook gigantisch is, is de voorraad onverkochte elektrische auto's. Die is drie keer zo groot als een jaar geleden.

In de aanloop naar 2026 komen in Amerika volgens Reuters meer dan 90 nieuwe elektrische automodellen op de markt. Maar of die ook snel verkocht worden ... nu al stapelen de EV's zich bij de dealers op. Veel Amerikanen willen nog niet aan de elektrische auto. De markt groeit weliswaar, maar in het afgelopen kwartaal niet zo snel als gehoopt. Analisten vrezen dat het aandeel elektrische auto's maar heel moeilijk boven het huidige marktaandeel van 7 procent zal komen. Zelfs als de subsidiekraan verder open gaat.



Moeilijke keuze

Als de productie van EV's de vraag blijft overtreffen, ontstaat voor autofabrikanten een dilemma: óf de productie verlagen, óf stunten met de prijzen, zoals Tesla met de Tesla Model 3 doet. Dealers hebben gezamenlijk meer dan 92.000 elektrische auto's op voorraad staan. Dat is ruim drie keer meer dan een jaar geleden.



Prijsverlagingen laten zien dat er een soort evenwicht ontstaat van vraag en aanbod is; als de verkopen slecht gaan, zal de prijs dalen. Omdat Tesla al strooit met kortingen, verwachten analisten dat dit merk in eerste instantie het meest profiteert.

Ford Mustang Mach-E wacht en wacht ...

Elektrische auto's die je in de Verenigde Staten zo bij de dealer kunt ophalen, zijn bijvoorbeeld de Cadillac Lyriq, een lel van een elektrische suv (zie hoofdfoto) en de ook in Nederland en België leverbare Ford Mustang Mach-E. Die wordt nog net niet gratis uitgedeeld door Amerikaanse dealers. Volgens jalopnik.com staan duizenden exemplaren op een nieuwe eigenaar te wachten. In het tweede kwartaal van 2022 was nog meer dan 86 procent van de Mustang Mach E-voorraad binnen 30 dagen verkocht, maar in het tweede kwartaal van dit jaar is dat gedaald tot 59 procent.

Bij Ford is het glas halfvol

Van de ruim 9000 Fords Mustang Mach-E die bij dealers te koop staan, staat het overgrote deel (61,5 procent) al meer dan 30 dagen op een eigenaar te wachten. De verkoop in het tweede kwartaal van dit jaar kelderde met 21 procent in vergelijking met vorig jaar. Ford ziet wel een lichtpuntje, in juni werden 12 procent meer elektrische Mustangs verkocht dan in mei.

Vraag naar ID.4 is wel hoog, zegt VW

Als de Amerikanen al niet warm lopen voor een all-American brand, hoe zit dat dan met een Europees merk, zoals Volkswagen? De bij ons populaire Volkswagen ID.4 pruimen ze ook niet. Gemiddeld staan ze 131 dagen bij de dealer voordat ze worden verkocht. Volkswagen reageert dat het probleem te maken heeft met een tekort aan vierwielaangedreven versies, en die willen Amerikanen juist hebben.

Consument is in de war

Toch is er hoop. Analisten zeggen dat de markt voor elektrische auto's nog nieuw is en veel Amerikanen zich nog afvragen in hoeverre een elektrische auto voldoet aan hun dagelijkse behoeften. Ook zeggen ze dat alle nieuwe (Chinese) automerken voor de consument nog best verwarrend zijn. De sterksten zullen overleven en de rest blijft worstelen, voorspelt een grote investeringsbank.

De regering van Joe Biden wil overigens dat de Amerikaanse autoverkopen in 2032 voor tweederde uit volledig elektrische auto's bestaat, maar dat is volgens onder meer General Motors onrealistisch.

De VS is niet het enige grote westerse land dat nog niet zo goed weet wat het met de elektrische auto moet: