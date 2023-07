Waarom de Volkswagen ID.3 in China maar 16.000 euro kost

In China zijn auto’s spotgoedkoop. Neem nou de Volkswagen ID.3: die was al een stuk goedkoper dan hier, maar door een tijdelijke actie is de elektrische hatchback in China omgerekend al te bestellen vanaf net geen 16.000 euro.

Als je in Nederland een Volkswagen ID.3 wilt bestellen, ben je momenteel minimaal 33.040 euro kwijt. Dan krijg je een voorraadmodel waar zowel de overheid (2950 euro SEPP-subsidie) als Volkswagen (3000 euro voorraadvoordeel) een deel van betalen.

In China kostte het tot voor kort omgerekend 18.400 euro om een ID.3 te bestellen, maar door een kortingsactie tot en met 31 juli betalen de Chinezen slechts 125.900 yuan - omgerekend ongeveer 15.890 euro. Deze korting van om en nabij 16 procent maakt de Chinese ID.3 ruim de helft goedkoper dan de Europese variant.

Stevige concurrentie

De grootste reden van de korting is de stevige concurrentie waar Volkswagen in China mee te maken heeft. Vooral Tesla en BYD zijn nog altijd significant populairder op het gebied van elektrische auto’s in het land. Tesla heeft een EV-marktaandeel van 9 procent in China, BYD heeft met 24 procent zelfs bijna een kwart van de markt in handen. Volkswagen moet het doen met 3 procent.

Vooral de BYD Dolphin wordt gezien als grote concurrent van de Volkswagen ID.3. De Chinese hatchback kost in China minimaal 116.800 yuan (omgerekend ongeveer 14.750 euro), waarmee de Dolphin zelfs na de korting van de ID.3 nog altijd goedkoper is dan zijn Duitse concurrent. In Nederland kost de Dolphin 29.990 euro.

Joint venture

De Volkswagen ID.3 die de Chinezen met korting kunnen bestellen wordt gebouwd door SAIC-Volkswagen. Dat is een joint venture tussen Volkswagen en het plaatselijke SAIC Motor - een van de vijf grootste autoproducenten in China. Het betreft de ID.3 met 170 pk, 310 Nm koppel en een 0-100 sprinttijd van 7,6 seconden. In de EV zit een accupakket van 58 kWh, waarmee de Chinese ID.3 een actieradius van 450 kilometer heeft. Dit is wel gemeten met de Chinese CLTC-meetmethode, dus een actieradius van 350 kilometer is realistischer.