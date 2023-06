Waarom de Fiat-verkoper je uitlacht als je een grijze auto bestelt

Bij het configureren van een nieuwe auto, tikken de meeste Nederlanders onder het kopje kleur ‘grijs’ aan. Dat gaat ze bij de Fiat-verkoper niet langer lukken, want Fiat doet de kleur grijs in de ban.

Grijs werd in 2005 voor het eerst de meest voorkomende kleur auto in Nederland, volgens cijfers van het CBS. Sindsdien heeft de saaie kleur de koppositie niet meer afgestaan. In 2022 waren 3 miljoen auto’s in Nederland grijs, waarmee de lakkleur verantwoordelijk was voor ruim een derde van de 8,9 miljoen auto’s die in ons land geregistreerd stonden. Het mag dus duidelijk zijn: grijs is de populairste kleur voor auto’s in Nederland.

Fiat stopt met grijze auto’s

Als het aan Fiat ligt, komt hier snel verandering in. In een persbericht en een bijbehorende advertentievideo laat het merk uit Turijn weten dat het per direct stopt met het leveren van grijze auto’s. Dat doet Fiat naar eigen zeggen om ‘de kleuren in het leven te benadrukken en tevens de Italiaanse manier van leven te omarmen’.

De Italiaanse afkomst benadrukken

Daarbij wil Fiat zijn afkomst benadrukken, zo legt CEO Olivier Francois uit: “Italië is het land van de kleuren en vanaf vandaag zijn de auto’s van Fiat dat ook. Deze keuze benadrukt het Italiaanse DNA van het merk en communiceert ook dat Fiat het merk is van vreugde, kleuren en optimisme.”

In het persbericht legt Fiat uit dat het met zijn autokleuren geïnspireerd is door de felle kleuren van het Italiaanse landschap. Vanaf nu maak je voor je nieuwe Fiat 500, Fiat 500e, Fiat 500X, Fiat Panda of Fiat Tipo de keuze tussen kleuren als ‘Gelato White’, ‘Sicilia Orange’, ‘Italia Blue’ en ‘Rugiada Green’. Ook voor de nieuwe Fiat 600 - die 4 juli wordt gepresenteerd - heb je enkel de keuze tussen deze Italiaanse kleuren.