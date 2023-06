Mercedes E-klasse Estate (2023): beeldschone achterkant kost bagageruimte

Je kijkt naar het fraaie achterwerk van de nieuwe Mercedes E-klasse Estate. Weet dat de schuine achterruit ten koste gaat van de bagageruimte. Met andere woorden: de nieuwe E-klasse stationwagon heeft niet de grootste kofferbak.

Om maar meten met de deur in huis te vallen: de nieuwe Mercedes E-klasse Estate heeft een kofferbak van 615 liter. Voor de meeste gezinnen is dat meer dan genoeg bagageruimte, maar je gaat er eigenlijk van uit dat elke nieuwe stationwagon ruimer is dan zijn voorganger. En dat is niet zo. De S213 uit 2016 had een laadvolume van 670 liter en dat was minder dan zijn voorganger: de S212 met 695 liter. Als deze krimp zo doorzet, heeft de E-klasse in 2079 helemaal geen kofferbak meer.

Gelukkig is er hoop. Als je de achterbank neerklapt, wordt de bagageruimte opgerekt tot maar liefst 1830 liter. Dat is tien liter méér dan voorheen. Het passagiersgedeelte wat je er dan bij trekt, is namelijk gegroeid. De wielbasis werd 22 millimeter langer (2961 mm) en de cabine werd ook 25 millimeter breder. Kies je trouwens voor de plug-in hybride, dan kun je 460 tot 1675 liter aan spullen vervoeren.

Tip Astra ST Plug-in Hybrid Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een exclusievere uitvoering van de Opel Astra ST Plug-in Hybrid

Mercedes E 300e: E-klasse Estate als plug-in hybride

De plug-in hybride die je vanaf dag één kunt bestellen heet E 300e en combineert een 204 pk en 320 Nm sterke tweeliter benzinemotor met een elektromotor van 129 pk en 440 Nm. Hij klaart de honderdsprint in 6,5 seconden en verbruikt een minuscule hoeveelheid brandstof – een natte nies gaat gepaard met meer vocht.

Wil je een seintje krijgen als onze test van de nieuwe E-klasse online verschijnt? Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Dat komt natuurlijk doordat de elektromotor veel van het werk doet. Op een volle accu van 25,4 kWh rijdt de E-klasse Estate PHEV ongeveer 100 kilometer volledig elektrisch. Een boordlader van 11 kW is standaard, snelladen met 55 kW kan-ie tegen meerprijs (30 minuten).

Achterlichten met Mercedes-logo

Een ronde carrosserie mag dan minder bagageruimte bieden dan een hoekige, het design dat je ervoor terug krijgt is ronduit fraai. We moeten even wennen aan de led-achterlichten in de vorm van het Mercedes-logo. De E-klasse sedan heeft ze ook, maar bij de Estate associëren we ze nog meer met gevarendriehoeken. Overal waar je komt, denkt achterop komend verkeer dat er wegwerkzaamheden zijn. Wat op de Duitse autobahn natuurlijk ook zo is …

Net als bij de sedan, lijkt de voorkant op die van de elektrische EQE. Maar dan mooier. Volgens Mercedes werd het frontale oppervlak van de stationwagon iets groter, maar is-ie toch gestroomlijnder dan zijn voorganger. Dan hebben we het over een Cw-waarde van 0,26.

3 motoren bij de introductie

Bij de Europese introductie van de nieuwe Mercedes E-klasse Estate zijn er drie motoren om uit te kiezen: benzine, diesel of plug-in hybride.

E 200 (benzine, mild hybrid, 204 pk, 320 Nm)

E 220d (diesel, mild hybrid, 197 pk, 440 Nm)

E 300e (plug-in hybride, 313 pk, 550 Nm)

Prijzen volgen in een later stadium. Reken op een vanafprijs van circa 70.000 euro.