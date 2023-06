Mercedes Vision One-Eleven is voorbode voor elektrische supercar van AMG (2025)

Hebben ze bij Mercedes met z'n allen naar Back to the Future gekeken? De Mercedes Vision One-Eleven lijkt rechtstreeks uit 1969 te stammen en lijkt als twee druppels op de C-111. Wat moeten we met deze auto, als we weten dat hij 'op zeker' niet in productie gaat?



Toen Mercedes in 1969 de C 111 presenteerde, hapten autoliefhebbers naar adem. Wat een geweldige sportwagen hadden ze bij Mercedes bedacht. Maar hoe liefhebbers ook smeekten en hoeveel blanco cheques ze ook naar Stuttgart stuurden, de feloranje sportcoupé ging nooit in serieproductie. Er zijn maar 16 exemplaren van de C 111 (met airco en wankelmotor) gebouwd.

De auto zingt nog altijd rond in de hoofden van de liefhebbers, ook van designbaas Gorden Wagener. Hij trok de stoute schoenen aan een maakte een moderne reïncarnatie. Maar helaas: ook de Mercedes Vision One-Eleven (2023) gaat niet in productie.

Pixels



De overeenkomsten tussen 1969 (zie foto helemaal onderaan dit artikel) en 2023 zijn duidelijk: de kleur, de vormgeving, het opvallende front, en uiteraard ook de vleugeldeuren. In plaats van klapkoplampen – ook al zo’n jarenzeventig-element, heeft de Mercedes Vision One-Eleven led-koplampen in retro-stijl. Hoewel het batterijpakket in de bodem is verwerkt, is de Vision One Eleven maar 1,20 meter hoog.



De Mercedes Vision One-Eleven maakt er ook binnenin geen geheim van dat zijn inspiratiebron uit het einde van de jaren zestig stamt. Het stuur is afgeleid van een F1-stuurtje, maar het display over de gehele breedte van het interieur heeft nog de typische look van eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Inclusief korrelige pixels. Ook de oranje en zilverkleurige elementen passen bij de tijd van de zitkuil, waarin je onder het genot van een glas sherry en een Belinda-sigaret genoot van een hamrolletje met een asperge erin of een augurk in een plakje worst.



Elektromotor kromp met 66 procent



Waarom heeft Mercedes deze concept car bedacht, als we toch al weten dat-ie nooit op de weg gaat rijden? Dat heeft alles te maken met de nieuwe elektromotor die debuteert in de Vision One-Eleven; een ‘axiale fluxmotor’. Het komt hierop neer: de motor is kleiner en efficiënter dan de elektromotoren die nu in de elektrische modellen van Mercedes worden geplaatst. De elektromotor is in de Mercedes EQS nog zo groot als een biervat van vijf liter, maar is in de elektrische concept car gekrompen tot het formaat van een halter in de sportschool. Dat is nog maar een derde van het oude formaat.



Een compacte en lichte elektromotor is natuurlijk precies wat je wilt in een sportwagen. We durven daarom best een gok te doen voor het vermogen van een toekomstige supersportwagen van Mercedes: 733 kW/1000 pk moet makkelijk kunnen. De motor is door Yasa ontwikkeld, een dochteronderneming van Mercedes.



Mercedes Vision One-Eleven actieradius



Ook het batterijpakket werd vernieuwd, maar Mercedes verklapt maar een heel klein beetje hoe dat zit. De cellen zijn vloeistofgekoeld – wat eigenlijk geldt voor alle moderne batterijpakketten – en meer weten we niet.



Kortom, het enige dat we gaan terugzien op de elektrische supersportwagen van Mercedes-AMG, zijn de Yasa-motoren en de vloeistofgekoelde ronde batterijcellen. De actieradius kan wel eens rond de 500 kilometer komen te liggen, en de prestaties liggen waarschijnlijk tussen die van en AMG-GT en een AMG-One in. Deze laatste is een hypercar met formule 1-techniek, met een systeemvermogen van 1063 pk.