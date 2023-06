Verliefd op de Volvo EX30? Begrijpelijk, maar let wel op deze 4 dingen

Op slag verliefd geworden op de nieuwe Volvo EX30? Dan ben je niet de enige. Maar bedenk dat liefde blind maakt. Want de Volvo EX30 is verleidelijk maar heeft ook karaktertrekjes die je liever vooraf ontdekt.

Wij waren aanwezig bij de onthulling van de Volvo EX30, de nieuwe compacte elektrische suv van Volvo. Ter plekke hoorden we van een woordvoerder dat dealers al kort na de presentatie de eerste klantorders binnen kregen. Logisch: het is een Volvo en de prijs van 36.795 euro is scherp.

Na de onthulling hadden we alle tijd de EX30 nader te bekijken en daarbij viel ons 4 dingen op die je moet weten voordat je naar de Volvo-dealer huppelt.

1: Volvo EX30 heeft een gek dashboardkastje

De Volvo EX30 heeft geen dashboardkastje op de gebruikelijke plek, namelijk aan de rechterkant van het dashboard. Hier zit niks. In plaats daarvan zit het dashboardkastje ónder het centrale display. Dat heeft Volvo gedaan omdat de bestuurder er dan beter bij kan.

Touché, al snappen we niet waarom er dan ook niet een dashboardkastje voor de passagier is. Nog gekker is dat je het dashboardkastje alleen met een sneltoets op het centrale display kunt openen. Een hendeltje is gebruiksvriendelijker. Overigens is voorin voldoende opbergruimte, onder meer in de grote portiervakken.

2: Voor gezinnen met kleine kinderen

Met een lengte van 4,23 meter is de EX30 de kleinste Volvo die je nu kunt kopen. Denk aan de Renault Captur en de elektrische Hyundai Kona en je hebt een goed idee van hoe groot de Volvo EX30 is. De wielbasis bedraagt 2,65 meter en is daarmee 5 centimeter korter dan die van de Volvo XC40. Dat merk je vooral op de achterbank. De hoofdruimte hier is prima, zelfs met groot panoramadak waarmee het exemplaar waarin we zitten is uitgerust.



De beenruimte is echter zozo. Je zit al snel met je knieën tegen de leuning van de voorstoel aan. Bovendien is de zitting aan de korte kant waardoor je ondersteuning aan de bovenbenen mist. Voor gezinnen met kleine kinderen dus, die Volvo EX30. Voorin zit je echter uitstekend, op stoelen die veel ondersteuning bieden.



3: Volvo EX30 heeft geen normaal instrumentarium

De scherpe prijs moet ergens vandaan komen. Het interieur is dan ook zo minimalistisch mogelijk gehouden. Hoe minder afwijkingen, toetsen, patroontjes en designgebbetjes, hoe goedkoper is het om te produceren. Zo bedien je als bestuurder de elektrisch bedienbare ruiten voor en achter met dezelfde toetsen. Die bevinden zich bovendien niet op de armsteun van het portier in kwestie, wat de beste plek is, maar gezamenlijk op de middenconsole, wat goedkoper is om te maken.

Verder zoek je tevergeefs naar een instrumentarium. Dat is er simpelweg niet. Hoe hard je rijdt, zie je op het centrale display en dus niet recht voor je. Op de plek van het instrumentarium zit een cameraatje dat bijvoorbeeld detecteert als je vermoeid raakt. Speakers zul je ook niet aantreffen. In plaats daarvan heeft de Volvo EX30 één soundbar over de volle breedte van het dashboard (optioneel van Harman Kardon). Minder bedrading en kabeltjes, dus goedkoper. De touchknoppen op het stuurwiel hebben diverse functies, andermaal om geld te besparen. De fraaie aluminium deurhendels zien er luxe uit.

4: Scherpe prijs maar let op ...

De Volvo EX30 prijs is scherp. Maar bedenk wel dat je voor 36.795 euro de minste actieradius krijgt, namelijk 344 kilometer. Een bewuste keuze, zegt Volvo. Deze EX30 is vooral bedoeld voor mensen die nauwelijks de stad verlaten, hoogstens om eens een uitje te maken naar een nabijgelegen recreatiegebied. De Extended Range kost 4700 euro meer maar dan heb je opeens 480 kilometer actieradius.