Porsche wordt vandaag 75 jaar en viert dat met de sensationele Porsche Mission X. Een hypercar die in de voetsporen treedt van onder meer de Porsche 959 en Carrera GT. De Mission X moet zowel voorspelbare als onverwachte records gaan breken.



Aan de vooravond van de feestxexpositie in het Porsche Museum in Stuttgart, presenteerde Porsche de Mission X. Kijk naar deze hypercar en vergelijk hem met de allereerste Porsche 356 uit 1948 en je beseft hoeveel er in 75 jaar is gebeurd in autoland.

Benieuwd naar de exacte specificaties van de Mission X?

Aanmelden

Met onze gratis nieuwsbrief blijf je op de hoogte!

Aansluiten bij en breken met tradities

Tegelijkertijd is de Mission X een hypercar die qua ontwerp en met zijn verticaal openzwaaiende portieren helemaal in de Le Mans-traditie van het merk past. De legendarische Porsche 917 had soortgelijke deuren. Aan de andere kant breekt de Mission X met een belangrijke Porsche-traditie: het wordt de eerste tweezits sportwagen van het merk met een volledig elektrische aandrijflijn. Daarmee gaat de Mission X weliswaar voort op de weg die de Porsche Taycan in 2019 insloeg, maar dat is nog een vierdeurs sportsedan.

Illustere voorgangers Mission X

Om misverstanden te voorkomen: de Porsche Mission X is een nog een studiemodel. Niettemin maakt Porsche zelf de vergelijking met baanbrekende productiemodellen uit het verleden als de Porsche 959, de Carrera GT en de 918 Spyder. Dat doet ons vermoeden dat het uiteindelijke productiemodel niet veel van de conceptversie zal afwijken.

Tip Astra ST Plug-in Hybrid Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een exclusievere uitvoering van de Opel Astra ST Plug-in Hybrid

Hoe groot is de Porsche Mission X?

Voor een hypercar is de Porsche Mission X behoorlijk compact. Met een lengte van ongeveer 4,50 is-ie korter dan een Volkswagen Golf Variant. De wielbasis van 2,73 meter komt overeen met die van de Carrera GT. De nieuweling is 1,20 meter hoog, de breedte bedraagt ongeveer 2,00 meter. De voorwielen hebben een diameter van 20 inch, de achterwielen zijn een maatje groter. Om aerodynamische redenen, aldus Porsche ... Aardig detail aan de achterwielen zijn de bijna transparante aeroblades in turbolook. Functioneel zijn ze ook, aangezien ze de koeling van de remmen bevorderen.

Onderscheidend design

Door het ontwerp van voorruit, portieren en dak lijken de inzittenden onder een glazen koepel te zitten. De constructie van lichtgewicht materiaal wordt versterkt door een frame van met koolstofvezel versterkte kunststof. Het accupakket ligt er ook lekker nudistich bij; via de achterruit kun je het uitgebreid bekijken.



Net als het dak en de portieren, sluit ook het verticale ontwerp van de koplampen aan bij historische Porsche-racewagens. Aan de achterkant zien we een 3D-lichtbalk, waarin de merknaam is geïntegreerd. Designgrapje is de oplichtende E van Porsche wanneer het accupakket opgeladen wordt.

Met het asymmetrische dashboard zorgt de Porsche Mission X ervoor dat de bestuurder zich extra belangrijk voelt. Of de in verschillende kleuren uitgevoerde stoelen het productiestadium halen, valt nog te bezien. De in het meubilair geïntegreerde zespuntsgordels lijken ons gezien het prestatiepotentieel daarentegen een must.

Snelste op de Nordschleife



Over prestaties gesproken: daarover noemt Porsche nog geen concrete getallen. Maar reken maar op spanning en sensatie. Niet voor niets heeft Porsche een flinke vinger in de pap bij elektropionier Rimac. Het Kroatische merk verpulverde met de 1914 pk sterke hypercar Nevera onlangs 23 snelheidsrecords. Met de Mission X wil Porsche ook een paar snelheidsrecords verbeteren.



Uiteraard hoort daar het rondje Nordschleife van de Nürburgring voor straatlegale productieauto's bij. Dat ligt staat momenteel nog op naam van de Mercedes-AMG One met 6:35.183 minuten. Porsche denkt dat onder andere te bewerkstelligen door een ongekende vermogens-gewichtsverhouding van 1 pk per kilogram.





Porsche Mission X moet alle snellaadrecords breken



Een ander, minder voor de hand liggend snelheidsrecord dat Porsche wil gaan breken, is dat van het snelladen. Met behulp van een sterk verbeterd 900-voltsysteem, moet de Mission X twee keer zo snel laden als de Taycan Turbo S. En dat terwijl die auto met een snellaadvermogen van 270 kW al een uiterst rappe knaap is.



Een laatste waarde die Porsche met de Mission X aan gruzelementen wil schieten, is die van de downforce. Die moet hoger worden dan de 860 kg van de Porsche 911 GT3 RS (860 kg). Daarbij wordt de Mission X geholpen door het accupakket dat direct achter de stoelen in de wagenvloer ligt. Deze lay-out moet zorgen voor een rijgedrag à la sportwagen met middenmotor.

Dat er een straatversie van de Porsche Mission X, daar durven we best een kratje bier op te zetten. De vraag wanneer die auto komt, is lastiger te beantwoorden. We gokken op 2026, al zou het ook nog eind 2025 kunnen worden.