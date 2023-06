Volvo EX30: Waarom je 4700 euro méér wilt betalen voor de Extended Range

Ben je na de onthulling van de Volvo EX30 ook meteen in de configurator op de Volvo-website gedoken? Er zijn meer verschillen dan je denkt tussen de instapversie ‘Single Motor’ en de 4700 euro duurdere ‘Single Motor Extended Range’.

Wat spreekt eigenlijk vóór de EX30 Single Motor van 36.795 euro? Het is de goedkoopste versie en de 51-kWh batterij (netto: 49 kWh) heeft een prima range van 344 kilometer. Bovendien is het een LFP-batterij. Die is goedkoop te produceren en kun je in theorie vaker opladen en ontladen dan de grotere NMC-batterij die Volvo ook toepast. Kortom, langere levensduur. Maar door de LFP-batterij is dit ook de EX30 met het hoogste stroomverbruik. Dat brengt ons bij de redenen om voor de Extended Range te gaan.

“6 voordelen van de Volvo EX30 Single Motor Extended Range”

1. Grotere actieradius: 480 versus 344 kilometer

Hè, hè, natuurlijk heeft de ‘Extended Range’ een grotere actieradius. Maar weet dus dat daar twee redenen voor zijn: de batterij is groter (69 tegenover 51 kWh) en het stroomverbruik is lager (15,7 vs. 16,7 kWh/100 km). Geen wonder dat je met de Extended Range op papier 136 kilometer verder komt op een acculading stroom.

2. Sneller opladen: tot 153 kW

Beide versies laden in ongeveer 26 minuten van 10 tot 80 procent. Om dat mogelijk te maken, heeft de Extended Range een maximaal laadvermogen van 153 kW, terwijl de basisversie piekt bij 134 kW. Dus je moet even lang wachten, maar vervolgens kun je met de Extended Range veel verder rijden.

Beide Volvo’s hebben trouwens een boordlader van 11 kW, voor het opladen thuis of in de wijk. Maar alleen die van de Extended Range kun je upgraden naar 22 kW. Daarmee halveer je de laadtijd van 8 uur naar 4 uur. De Single Motor heeft 6 uur nodig.

3. Zuinige warmtepomp is standaard

Alleen de Volvo’s EX30 met de grote batterij van 69 kWh hebben een warmtepomp. Deze aanvulling op het aircosysteem verlaagt het stroomverbruik en ‘redt’ de actieradius vooral bij koud weer. De warmtepomp helpt ook bij het opwarmen of koelen van de accu. De EX30 met de kleine batterij heeft deze handige stroombespaarder dus niet.

4. Hoger trekgewicht: 1400 versus 1000 kilo

Beide versies zijn 272 pk en 343 Nm sterk. Toch kan de EX30 met de grote batterij meer kilo’s trekken. Dus ben je van plan een aanhanger of caravan te gebruiken, kies dan voor de Extended Range met 1400 kilo trekgewicht. Standaard is 1000 kilo en de beresterke Twin Motor Performance gaat tot 1600 kilo.



5. Wint elke stoplichtsprint

Nogmaals: ze zijn even sterk, en toch is de Extended Range sneller. Het verschil is niet zo groot: 0 naar 100 km/h in 5,3 seconden versus 5,7 seconden, maar dat is genoeg om de stoplichtsprint te winnen. Zou dat te maken hebben met de vermogensafgifte van de grote batterij? Dat eerder dan het verschil in leeggewicht van 3 kilo …

6. Leverbaar met meer opties

Volvo werkt voor de EX30 met drie aandrijflijnen en drie uitrustingsniveaus. Alleen de Extended Range is leverbaar in alle drie de uitvoeringen, de Single Motor is er alleen als Core en Plus. Maar daar zitten een paar haken en ogen aan. Of eigenlijk banden en wielen. Want de 19-inch wielen die eigenlijk bij de Plus-uitrusting horen, krijgt de Single Motor niet. Het optionele 20-inch lichtmetaal van 670 euro is evenmin leverbaar.

Conclusie

Je betaalt 4700 euro extra, maar dan krijg je niet alleen een grotere batterij met meer actieradius (480 i.p.v. 344 km), de hele EX30 gaat zuiniger te werk. De Extended Range verbruikt minder stroom en heeft een warmtepomp die efficiënter is dan gewone verwarming. En bij de snellader druk je in dezelfde tijd méér kilometers in de ‘tank’.

En er zijn meer redenen om voor de EX30 Extended Range te kiezen, namelijk iets snellere sprinttijden en een hoger trekgewicht (1400 i.p.v. 1000 kilo). Bovendien heb je meer keuzevrijheid bij het configureren, met meer uitvoeringen en wielformaten om uit te kiezen. Weet wel dat je voor de luxe Ultra-uitrusting geen SEPP-subsidie krijgt, voor de andere versies wel (Core en Plus).