Dit zijn Volvo’s plannen voor de EX30 Cross Country

De Volvo EX30 Cross Country gaat er komen. Hij is niet op tijd voor de lancering van de EX30, maar er wordt aan gewerkt. Zo ziet hij eruit en dit is wat we nu weten.

Wij hebben altijd een zwak gehad voor de Cross Country-uitvoeringen van Volvo-modellen. Bedoeld voor mensen die wat meer avontuur uit hun auto willen halen. En wie wil het dagelijks leven nou niet opleuken met meer avontuur?!

Hieraan herken je de EX30 Cross Country

De Volvo EX30 Cross Country krijgt meer bodemvrijheid en staat op stoer 19-inch lichtmetaal, uitgevoerd in het zwart. Volvo Nederland gaat 18-inch wielen met ‘op maat gemaakte banden’ op de optielijst zetten. Is dat soms codetaal voor een terreinband?

Een Cross Country-model hoort er extra stoer uit te zien. Daar zorgen de skidplates aan de voor-, zij- en achterkant van de EX30 voor. Volvo geeft de voorbumper en achterklep zwarte panelen die matchen met de eerdergenoemde zwarte wielen. Dan zijn er ook nog leuke details te ontdekken, zoals een Cross Country-logo en een kleine Zweedse vlag op de motorkap.

Prakkezeren over de prijs

Naar de prijs van de Volvo EX30 Cross Country kunnen we alleen raden. Je zou denken dat de bovengenoemde extra’s hooguit een paar duizend euro meer kosten. Maar weet ook dat Cross Country-modellen bij Volvo de rol van compleet uitgerust topmodel vervullen.

Dus wellicht komt er alleen een Cross Country van de Single Motor Extended Range (vanaf 41.495 euro) en de Twin Motor Performance (vanaf 49.995 euro). Of alléén de Twin Motor, want dat is de enige EX30 met vierwielaandrijving. En wat past er nu beter bij een semi-terreinversie?

Volvo EX30 Cross Country in 2024

De EX30 Cross Country staat in de planning voor eind 2024. Dat lijkt nog ver weg, maar besef wel dat de eerste exemplaren van EX30 ook pas begin 2024 worden geleverd. De Cross Country-versie gaat eind 2024 in productie – ongeveer een jaar na de productiestart van de gewone EX30.