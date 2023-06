Zo gaat de elektrische Volvo EX30 Nederland veroveren

Je kijkt naar de Volvo EX30, de auto die straks op elke straathoek van Nederland staat. Want een compacte elektrische suv van Volvo met een range van bijna 500 kilometer, veel opties en een prijs van 36.795 euro, dat moet wel een succes worden.

De volledig elektrische EX30 mag dan Volvo’s kleinste suv ooit zijn, hij moet grootse verwachtingen waarmaken. De XC40 is namelijk de lievelings-suv van Nederland. De Volvo EX30 moet het voor een deel hebben van zijn sportieve maar aaibare looks. Wij noemen het ontwerp: ‘XC40 door de ogen van een Polestar-designer’.

Met een lengte van 4,23 meter hoort de EX30 thuis in het B-segment. Met een breedte van 1,84 meter en een hoogte van 1,55 meter, is-ie praktisch even groot als de elektrische Hyundai Kona en de onlangs onthulde hybride Lexus LBX. Denk ook aan het formaat van de Renault Captur en Skoda Kamiq. De wielbasis van de EX30 (2,65 meter) is ongeveer de standaard voor compacte crossovers, dus verwacht geen zeeën van beenruimte achterin. De kofferbak is 318 liter klein.

Geen digitale meters, wel een groot touchscreen

Als je instapt, vallen je twee dingen direct op: het dashboard is verrassend slank en het centrale touchscreen is veel groter dan je van Volvo gewend bent. Het scherm meet 12,3 inch en het ‘praat’ draadloos met je iPhone via Apple CarPlay. Volvo-rijders met een Android-toestel moeten vermoedelijk een usb-kabeltje inpluggen.

Dan kijk je nog een keer en zie dat het instrumentarium ontbreekt. Om te weten hoe hard je rijdt, moet je net als bij Tesla op het grote touchscreen kijken. Die informatie staat boven in het scherm. Achter het stuur vind je wel de keuzehendel voor de automaat – een beetje zoals bij de ID-modellen van Volkswagen. Er is ook een overeenkomst met de nieuwe elektrische Ford Explorer: op het dashboard zit een soundbar. Maar Volvo gaat verder met dat idee, want de (optionele) soundbar is net zo breed als de cabine en vervangt de luidsprekers in de voorportieren.

Volvo EX30: alle aandrijflijnen op een rij

Er zijn drie aandrijflijnen om uit te kiezen, net als bij de Volvo XC40 Pure Electric. De batterijen van de EX30 zijn wat kleiner, maar het is wel de snellere sprinter. Vooral de Twin Motor Performance gaat als een speer: 0-100 km/h in 3,6 seconden! Dat maakt het de snelste Volvo ooit. Dit zijn de drie motoren:

Single Motor

1 elektromotor (achterwielen), 272 pk, 343 Nm

51 kWh LFP-batterij (49 kWh netto) met 344 km WLTP-range

0-100 km/h in 5,7 seconden

trekgewicht 1000 kilo

134 kW snelladen en 10-80% in 26 minuten

vanaf 36.795 euro

Single Motor Extended Range

1 elektromotor (achterwielen), 272 pk, 343 Nm

69 kWh NMC-batterij (64 kWh netto) met 480 km WLTP-range

0-100 km/h in 5,3 seconden

trekgewicht 1400 kilo

153 kW snelladen en 10-80% in 26,5 minuten

vanaf 41.495 euro

Twin Motor Performance

2 elektromotoren (voor en achter), 428 pk, 543 Nm

69 kWh NMC-batterij (64 kWh netto) met 460 km WLTP-range

0-100 km/h in 3,6 seconden

trekgewicht 1600 kilo

153 kW snelladen en 10-80% in 26,5 minuten

vanaf 49.995 euro

De kleinste Volvo is ook de ‘schoonste’ Volvo

Volvo heeft niet eerder zo’n ‘schone’ auto gebouwd. De EX30 bestaat voor een aanzienlijk deel uit gerecycled aluminium, staal en plastic. Voor het interieur zijn duurzame materialen gebruikt. Zijn kleine CO2-voetafdruk geeft je een fijn gevoel.

Het is ook een fijn gevoel dat je nooit een fietser uit z’n zadel wipt zodra je een portier opent, want een nieuw veiligheidssysteem voorkomt dat. Elke uitvoering van de EX30 wordt trouwens geleverd met een uitgebreid pakket rijhulpsystemen. Het zijn er te veel om op te noemen. Door Opening Alert is vermoedelijk het systeem dat waarschuwt voor fietsers – ook dat is standaard.

Volvo EX30: prijs vanaf 36.795 euro

Het is verfrissend om een Volvo-prijskaart te zien die begint met een '3' en niet een '4' of een '5'. De EX30 koop je vanaf 36.795 euro en er zijn vier uitvoeringen die in aanmerking komen voor SEPP-subsidie.

De Plus-uitvoering heeft het Harman Kardon-audiosysteem met de eerdergenoemde soundbar en enkele handigheidjes, zoals een draadloze oplader voor je telefoon en een elektrisch bedienbare achterklep. De Ultra kies je voor het panoramadak en de 360-gradencamera's.

Single Motor

Core-uitvoering – 36.795 euro (SEPP-subsidie)

Plus-uitvoering – 39.795 euro (SEPP-subsidie)

Single Motor Extended Range

Core-uitvoering – 41.495 euro (SEPP-subsidie)

Plus-uitvoering – 44.935 euro (SEPP-subsidie)

Ultra-uitvoering – 47.995 euro

Twin Motor Performance

Plus-uitvoering – 49.995 euro

Ultra-uitvoering – 52.995 euro

Private lease-tarieven voor de Volvo EX30 beginnen bij 519 euro per maand, voor 60 maanden en 10.000 km. Mensen met een EX30 van de zaak, betalen straks minimaal 187 euro per maand aan netto bijtelling.

Levertijd Volvo EX30

De Volvo EX30 is vanaf vandaag te bestellen in Europa, waaronder Nederland. De productie start later dit jaar en vervolgens ontvangen de eerste klanten hun auto begin 2024. Laat dat februari of maart worden, dan hebben we het op dit moment over een Volvo EX30 levertijd van 8 à 9 maanden.