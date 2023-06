Met deze batterij verliest je elektrische auto in de winter geen actieradius

Een van de grootste vijanden van EV’s is de winter. Door de kou wordt de actieradius van elektrische auto’s stevig bekort. Een Chinese start-up heeft daar een oplossing voor bedacht.

Dat bericht nieuwsbureau Bloomberg. Het gaat om het Chinese Greater Bay Technology - een dochteronderneming van het staatsbedrijf Guangzhou Automobile Group (GAC). De start-up is opgericht om laadtijden te bekorten, de actieradius te verbeteren en accupakketten veiliger te maken. Mede door hun nieuwe ‘Phoenix-batterij’ wordt de waarde van het in 2020 gestarte bedrijf al geschat op ruim 1 miljard dollar.

Hoe werkt de Phoenix batterij?

Greater Bay Technology heeft zijn Phoenix-batterij gemaakt van materialen die ideaal zijn voor warmtegeleiding. Hierdoor kan de batterij binnen 5 minuten van -20 naar 25 graden opwarmen. Daarmee wordt voorkomen dat de Phoenix-accu door koude weersomstandigheden iets van zijn indrukwekkende actieradius van 1000 kilometer verliest.

Verder kan de Phoenix-batterij volgens Greater Bay Technology in elk klimaat binnen 6 minuten volledig worden opgeladen. Volgens de oprichters van de start-up hebben meerdere autoproducenten wereldwijd al interesse getoond in de nieuwe batterij.

Warmtepomp tegen de kou



Het Chinese bedrijf is niet de eerste die probeert om het negatieve effect van kou op accupakketten te elimineren. De meeste automerken gebruiken al warmtepompen om hun accupakketten voor en tijdens het laden warm te houden. Volgens Tesla is hun warmtepomp effectiever dan die van andere merken, dankzij een betere integratie in het systeem van de auto. Bovendien is de Tesla-pomp niet afhankelijk van de warmte van de aandrijving, maar kan deze zelf warmte genereren. Op die manier kan er bij winterse kou net zo snel geladen worden als bij gunstige weersomstandigheden.

Niet overbodig

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het Amerikaanse Recurrent, blijkt dat EV’s in de winter tot wel 35 procent van hun actieradius kunnen verliezen. Dat is de reden dat bedrijven als Greater Bay Technologies zich inzetten om het effect van kou op accupakketten tegen te gaan. Of het de Phoenix-batterij of een andere technologie wordt die fabrikanten grootscheeps gaan toepassen is een kwestie van afwachten. Maar dat er iets gaat komen om de winterhardheid van EV’s te verbeteren, lijkt zeker.