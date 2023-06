Zo ziet het dashboard van jouw toekomstige elektrische Peugeot 3008 eruit

Wie niks opheeft met de i-cockpit van Peugeot, kan de toekomstige elektrische Peugeot 3008 van zijn wensenlijstje schrappen. Maar wie thuis een behaaglijk kleedje onder de salontafel heeft liggen, kon weleens verliefd worden op het dashboard van de nieuwe Peugeot e-3008.

Peugeot heeft foto's vrijgegeven van het dashboard van de nieuwe Peugeot 3008 die in september 2023 onthuld wordt. Dat noemt Peugeot nog steeds i-cockpit, maar nu met het woord 'panoramisch' ervoor. De reden laat zich raden: blikvanger is een 21-inch groot panoramisch licht gebogen ('curved') scherm. Het zweeft als het ware boven het onderste gedeelte van het dashboard. Dit effect wordt versterkt door de ledverlichting onder het scherm. Nieuw is dat het head-up display deel uitmaakt van het display.

Het stuur met een opvallend dikke rand is als vanouds relatief klein en is niet alleen aan de onderkant afgeplat, maar ook aan de bovenkant. Links van het scherm - dat overigens licht naar de bestuurder gericht is - vind je alle rijgegevens, zoals de actuele snelheid, de navigatie en info over de assistentiesystemen.

Benieuwd naar de rest van de nieuwe Peugeot 3008?

Aan de rechterkant - boven de middenconsole - kun je de airco en de multimedia bedienen. Hieronder kun je tot tien sneltoetsen instellen die Peugeot 'i-toggles' noemt. Handig als je niet door allerlei menu's wilt bladeren om een veelgebruikte functie te bedienen.

De bedieningsknop bevindt zich pal naast het stuur en niet langer op de middenconsole. Hierdoor is er op de middenconsole ruimte ontstaan voor het draadloos opladen van je smartphone. Wat verder opvalt, is de deels stoffen bekleding van het dashboard. Dat zorgt voor een huiselijk sfeertje in het verder vooral futuristische interieur van de nieuwe elektrische Peugeot 3008.

Zoals gezegd wordt de nieuwe elektrische Peugeot 3008 in september van dit jaar onthuld. Die gaat Peugeot e-3008 heten en is uitgerust met drie elektromotoren. Peugeot geeft een actieradius op van maar liefst 700 kilometer.