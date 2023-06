Dit weten we tot nu toe over de goedkope Tesla Model 2 (prijs en actieradius)

Dat de goedkope Tesla Model 2 eraan komt, heeft Elon Musk nog eens officieel bevestigd. We hebben al details over de prijs en de actieradius. En wanneer komt hij naar Nederland?

Musk kondigde op de aandeelhoudersvergadering zelfs twee nieuwe modellen aan: naast de Tesla Model 2 komt ook de Tesla Model Q op de markt. De Tesla Model 2 is het kleine broertje van de Model 3, terwijl de Model Q een kleine Model Y is.

Prijs Tesla Model 2: goedkoper dan 25.000 dollar

Of de kleine, betaalbare Tesla echt Model 2 gaat heten, is nog niet bekend. Wel weten we dat de auto in 2024 op de markt gaat komen. Elon Musk beloofde dat de Model 2 minder gaat kosten dan 25.000 dollar. Reken je dat om naar euro’s, dan zou de prijs van een Tesla Model 2 uitkomen op 23.362 euro. Dan nog even 21 procent btw erbij (in de VS rekenen ze zonder) en je zit op 28.268 euro.

Tip Astra ST Plug-in Hybrid Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een exclusievere uitvoering van de Opel Astra ST Plug-in Hybrid

Hoe krijgt Tesla het voor elkaar om de prijs zo laag te houden? Door de productiekosten van de volgende generatie Tesla-modellen met de helft te verminderen. Die besparing zit 'm voor een deel in de nieuwe elektromotor die al 1000 dollar goedkoper is. Tesla werkt ook aan ambitieuze kostenbesparingen voor de productie van batterijen. Juist de batterij zorgt ervoor dat elektrische auto’s zo duur zijn.



Tesla Model 2 actieradius

De Model 2 komt op een nieuw platform te staan en krijgt een nieuwe elektromotor, waarover nog niets bekend is. Het batterijpakket van de Model 2 wordt kleiner dan dat van de Model 3, die leverbaar is met 55 kWh, 70 kWh en 76 kWh. Toch wordt een keurige actieradius van de Tesla Model 2 verwacht, we gaan op dit moment uit van 350 tot 450 kilometer. De Tesla Model 2 kan bovendien volledig autonoom rijden – al staat de Europese wetgeving dat nog niet toe.

De Tesla Model 2 wordt gebouwd in de Tesla Gigafactory in China, maar de kans is groot dat ook de fabriek in Berlijn het instapmodel gaat bouwen.

Tesla Model 2 eerder dan Volkswagen ID.2

Mocht het Tesla lukken om volgend jaar daadwerkelijk met zijn elektrische auto van 25.000 tot 30.000 euro te komen, dan heeft de Volkswagen-groep het nakijken. Pas in 2025 komt de Volkswagen ID.2 op de markt, samen met de technisch identieke Cupra Ravel en de Skoda ‘Small’ (de echte naam is nog niet bekend).

Betaalbare SUV van Tesla

En de Tesla Model Q dan? Zelfde verhaal: er komt een betaalbare suv van Tesla, maar het is niet bekend of-ie echt Model Q gaat heten. We hebben zelfs al een teaserbeeld van Tesla.