Gaat Elon Musk vandaag de nieuwe Tesla Model 3 onthullen?

De Tesla Model 3 werd in 2017 geïntroduceerd en staat al een tijd op de nominatie om een facelift te ontvangen. Het bezoek van Elon Musk aan China lijkt erop te wijzen dat de facelift daadwerkelijk gaat worden aangekondigd.

Dat schrijft het Amerikaanse Bloomberg. Volgens het bericht is een van de belangrijkste redenen van het bezoek van Musk aan China om de vernieuwde Model 3 bij de gigafabriek in Shanghai te presenteren. Daar zouden prototypes van de gefacelifte Model 3 vanaf vandaag van de band rollen.

Benieuwd wanneer de Model 3 dan eindelijk officieel wordt aangekondigd?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om het als eerst te horen!



Ontwerp

Volgens Bloomberg is de nieuwe Model 3 iets langer gemaakt en sportiever vormgegeven. Ook zou het interieur strakker zijn ontworpen, al vragen we ons af hoe dat mogelijk is. Want het interieur van de huidige Model 3 is al zo simpel.

Eerder werden er al meerdere spyshots en video’s verspreid over het internet die naar verluid de nieuwe Model 3 lieten zien. Onder andere InsideEVs en Electrek maakten hier melding van. Op de beelden waren nieuwe koplampen te zien.

Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

Tesla Project Highland

De geruchten over een herziene Model 3 gonzen al meer dan een jaar. Zo lang zou Tesla in het geniep al bezig zijn met de ontwikkeling van de nieuwe Model 3 onder de niet zo geheime codenaam ‘Project Highland’.

Vorige maand gaf topman Elon Musk tijdens een aandeelhoudersvergadering aan dat Tesla druk bezig is met twee nieuwe producten, waarvan er een al gebouwd wordt. Hiermee zou Musk doelen op de nieuwe Model 3. De herziene Model 3 is nodig om Tesla te wapenen in de hevige concurrentiestrijd tegen bijvoorbeeld BYD.



Wanneer zien we de nieuwe Model 3?

Elon Musk is nu in China, bij de gigafabriek in Shanghai, dus de nieuwe Model 3 kan ieder moment onthuld worden. Zodra de productie begint, is het een kwestie van tijd voordat hij naar Europa komt. Over de prijs is nog niets bekend, maar die kan alle kanten op gaan. Een nieuw model is een goed excuus voor een prijsverhoging, maar Tesla kan ook het productieproces versimpelen en de korting doorberekenen aan de klant.