Waarom je nu even geen Tesla Model Y moet kopen

Een Tesla met een batterij van het Chinese BYD. In China de normaalste zaak van de wereld, maar in Europa waren we er nog niet bekend mee. Tot nu.

Duitse media maakten begin mei bekend dat Tesla in zijn Giga-fabriek in Berlijn een Tesla Model Y in productie zou nemen, maar mét een batterij van het Chinese automerk BYD, Build Your Dreams. Nu is de desbetreffende Tesla Model Y ook daadwerkelijk van de productieband gelopen. Het gaat hierbij niet om een productiemodel - voorlopig is de Model Y met het BYD-accupakket een prototype, aldus CarNewsChina.com.

Verschil zit in het laden

Het gaat om een LFP-accu van 55 kWh. De actieradius van 440 kilometer blaast je niet bepaald omver. De kracht van deze batterij zit in het laden. En dan bedoelen we niet het laadvermogen, want dat is met maximaal 170 kW gelijk aan dat van de lithium-ionbatterij van Tesla zelf.

Het verschil zit in hoe lang dit piekvermogen kan worden vastgehouden tijdens het laden. Met de batterij die Tesla nu gebruikt, zakt het laadvermogen vrijwel direct, waarna het geleidelijk blijft dalen. De batterij van BYD behoudt zijn maximale laadvermogen van 170 kW tot het accupakket 50 procent is opgeladen. Pas daarna daalt het.

Dit betekent dat de LFP-accu veel sneller kan worden opgeladen, vooral de eerste helft van de batterij. Zo laad je binnen 15 minuten 60 procent van de accu weer bij. Zo kan je na een korte plaspauze en een koffietje (of andersom) je weg snel weer vervolgen.

Tesla Model Y met sepp-subsidie

Er is nog een groot voordeel van de BYD-batterij ten opzichte van lithium-ionbatterijen. Eerstgenoemde is een stuk goedkoper te produceren omdat de batterij geen kobalt of nikkel bevat. Dit betekent dat de Model Y wellicht goedkoper geproduceerd kan worden en de Nederlandse vanafprijs daalt naar minder dan 45.000 euro. Door de sepp-subsidie die je dan ontvangt, wordt het pas echt interessant…