Zo gaat Volvo jou beschermen tegen stijgende energieprijzen

Volvo heeft een nieuwe investering gedaan in de Canadese start-up dcbel. Klinkt als een ver-van-je-bedshow maar dit zorgt ervoor dat jij niks te vrezen hebt van stijgende energieprijzen en stroomuitval.

De reden dat Volvo in dcbel investeert, heeft alles te maken met een uitvinding van de start-up, genaamd 'dcbel r16', valt te lezen op elektrek.co. Dit is een zonne-energiesysteem voor thuis waarmee bidirectioneel laden mogelijk is. Nu wordt het echt interessant want hiermee kun je je elektrische auto als thuisbatterij gebruiken.

Met bidirectioneel laden kun je de stroom van je elektrische auto gebruiken voor tal van toepassingen. Wat het systeem van dcbel zo bijzonder maakt, is dat het geschikt is voor zowel 'vehicle to grid' (V2G) als 'vehicle to home' (V2H).

Kort gezegd verkoop je in het eerste geval de stroom van je elektrische auto aan een energieleverancier die vanwege een piekbelasting in het verbruik om stroom verlegen zit. Dat levert je dus geld op. In het tweede geval gebruik je de stroom zelf, bijvoorbeeld voor de verlichting thuis of je led-tv.

Elektrische auto als stopcontact

Dit gaat een stap verder dan 'vehicle to load' (V2L). Hiermee kun je de stroom uit je elektrische auto gebruiken voor bijvoorbeeld het opladen van een elektrische fiets; je elektrische auto fungeert als stopcontact. Elektrische auto's die dit kunnen, zie je steeds vaker. Denk aan de de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6. Maar ook de nieuwe Toyota Prius heeft een 230V-aansluiting in de kofferbak.

Stijgende energieprijzen en stroomuitvallen



"De stijgende energieprijzen en steeds vaker voorkomende stroomuitvallen zijn uitdagingen waar consumenten al vandaag mee worden geconfronteerd. Onze investeringen in dcbel hebben de potentie deze uitdagingen voor onze klanten te helpen verlichten", aldus ceo Alexander Petrofski van Volvo Cars Tech Fund, het onderdeel van Volvo dat de investering gedaan heeft.

Volvo EX90 eerste Volvo met bidirectioneel laden

De nieuwe Volvo EX90 wordt de eerste Volvo waarmee je zowel V2G als V2H bidirectioneel kunt laden. Fijn om te weten dat je een deel van de grote investering die je in Volvo's nieuwe top-suv doet, kunt terugverdienen. Misschien dat daarom veel consumenten geen probleem hebben met de torenhoge aanschafprijs van de Volvo EX90: