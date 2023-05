Polestar-baas vindt een fraai design belangrijker dan een grote actieradius

Actieradius is heilig in de wereld van elektrische auto’s. Maar niet elk merk is bereid alles op te offeren voor een paar extra kilometers aan range. Polestar vindt een fraai design en een sterke merkidentiteit nóg belangrijker.

Dat zegt Thomas Ingenlath - de CEO van Polestar - tegen Autocar.co.uk. Ingenlath onderschrijft dat de actieradius belangrijk is in het competitieve EV-landschap, maar benadrukt dat klanten zich niet moeten blindstaren op de actieradius.

Een redelijke afweging

“Ik zou beslist een bepaald percentage actieradius opofferen om de auto meer karakter en een sterkere identiteit te geven”, maakt de Polestar-topman duidelijk. “Maar het moet natuurlijk wel een redelijke afweging zijn. Ik denk dat onze klanten deze gedachtegang wel kunnen waarderen.”

De uitspraken van Ingenlath willen niet zeggen dat ze bij Polestar geen modellen met een grote range hebben. Sterker nog, het dochterbedrijf van Geely heeft momenteel een van de meest competitieve modellengamma’s als het aankomt op actieradius. De Polestar 2 met 299 pk en een accupakket van 82 kWh heeft een WLTP-actieradius van 635 kilometer, de nieuwe Polestar 3 heeft dankzij zijn enorme accupakket van 111 kWh een actieradius van 610 kilometer.

Opvallende technologie in Polestar 4

De nieuwe Polestar 4 - die naar verwachting begin 2024 naar Nederland komt - heeft een indrukwekkende maximale actieradius van 600 kilometer. Dit heeft de nieuwe suv-coupé mede te danken aan het grote accupakket van 102 kWh.

Briljant idee

Dat de Polestar 4 geen achterruit heeft maar een camera doet veel wenkbrauwen fronsen. Ingenlath vindt dit maar raar: "Dit is beslist meer dan een designstatement. Een traditionele achterruit biedt goed zicht naar achteren maar tegelijkertijd hebben de passagiers achterin een chassisbalk boven hun hoofd. Voor de veiligheid wil je die lager positioneren. Dat hebben we gedaan zónder dat de bestuurder zijn zicht naar achteren verliest. Het is een briljant idee dat veiligheid en zichtbaarheid samenbrengt. Ook ‘s nachts is het zicht veel beter.”