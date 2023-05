Door deze nieuwe batterij scheuren Porsche-rijders in een ruk naar hun zomervilla in Monaco

De Porsche Taycan is zo’n beetje het summum van elektrische auto’s. Porsche wil deze positie graag behouden en werkt aan nieuwe en betere accupakketten. Het ziet een indrukwekkende actieradius van 1300 kilometer als haalbaar.

En dan hebben we het nog niet eens over de solid-state batterij waar Porsche net zoals veel andere automerken aan werkt. Deze batterijen worden gezien als de heilige graal in EV-land, want ze bevatten meer energie, zorgen voor een grotere range en laden sneller. De solid-state batterij is echter nog volop in ontwikkeling en wordt de komende jaren nog niet grootschalig op de markt verwacht.

Anode is de sleutel tot succes

De actieradius van 1300 kilometer verwacht Porsche te bereiken door de samenstelling van de huidige lithium-ion batterij aan te passen. Daarbij is de anode de sleutel tot een grotere actieradius. Een anode is een onderdeel van de accu en werkt als een soort van parkeergarage voor elektronen in een geladen toestand.

Momenteel wordt een anode meestal gemaakt van grafiet, maar Porsche wil dit materiaal aanvullen of vervangen door silicium. Accupakketten met silicium bieden meer opslagcapaciteit en zijn tevens veel sneller op te laden. Binnen 15 minuten kan de accu al van 5 tot 80 procent worden opgeladen.

Ook is silicium een veelvoorkomend en goedkoop element, waarvan tevens een stuk minder materiaal gebruikt hoeft te worden. Hierdoor wordt de productie van accupakketten een stuk milieuvriendelijker.

Niet allemaal hosanna

Het gebruik van silicium in accupakketten heeft ook een nadeel. Wanneer siliciumdeeltjes lithium absorberen, zetten ze met 300 procent uit. Hierdoor wordt de levensduur van de batterij aangetast. Daarom werkt Porsche aan een accusamenstelling met zowel silicium als grafiet.

Een enorme stap

Wanneer de ontwikkeling succesvol verloopt en de silicium-accupakketten daadwerkelijk kunnen worden gebruikt, zou het een enorme stap betekenen in het EV-landschap. De beoogde actieradius van 1300 kilometer zou een ruime verbetering zijn ten opzichte van de accupakketten van nu. Ter vergelijking: de Taycan met de grootste actieradius (83,7 kWh, 517 pk) heeft een WLTP-actieradius van 505 kilometer.