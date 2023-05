Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 19 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we hoorden dat Ferrari's benzinemotoren mogen blijven, maar ook dat Seat juist gaat verdwijnen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top: Volvo kondigt betaalbaardere EV aan



Volvo is nooit een goedkoop merk geweest en met het verdwijnen van de V40 werd het er niet beter op. Met de nieuwe, volledig elektrische Volvo EX30 wordt een nieuwe Zweed weer iets bereikbaarder.





+ Top: e-fuels redden de befaamde benzinemotoren van Ferrari

Ferrari is een groot voorstander van e-fuels. Volgens de Italianen zorgen e-fuels ervoor dat er weer een toekomst is voor verbrandingsmotoren. En daar zijn ze in Maranello maar wat blij mee.



+ Top: extreem elektrisch - maffe Alpine A290 is een Renault 5 op anabolen

Alpine komt met drie nieuwe modellen. De Alpine A290 trapt het nieuws af. Dat de Alpine A290 - een snelle versie van de elektrische Renault 5 - nog niet definitief is, zie je aan een aantal gekke verrassingen ...

- Flop: volgens grote verzekeraar bedreigt China de Europese auto-industrie

MG, BYD, Lynk&Co en Nio. Het is een greep uit de Chinese merken waarmee we de afgelopen jaren kennis hebben gemaakt. Volgens verzekeringsmaatschappij Allianz is deze ontwikkeling zorgelijk voor de Europese automerken.

- Flop: benzine en diesel over een tijdje weer flink duurder

Momenteel kunnen we in Nederland voor een relatief lage prijs tanken. Maar niet voor lang meer. Het kabinet maakt een einde aan de accijnskorting op benzine, diesel en lpg. Hoelang hebben we nog?

- Flop: Seat-fans in de rouw - Seat gooit de handdoek in de ring

Ben jij al een tijdje aan het sparen voor een nieuwe Seat? Zorg dan dat je je centen uiterlijk 2030 bij elkaar hebt, want daarna lukt het niet meer. Omdat Seat peperduur en premium wordt? Of strikt elektrisch? Nee, de reden is simpeler en triester ...