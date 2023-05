Waarom de Volkswagen ID.3 ineens 7000 euro goedkoper is

De Volkswagen ID.3 is weer voor een redelijke prijs te koop! We hebben het dan wel over de afzwaaiende versie van vóór de facelift. Wil je een gefacelifte ID.3 ben je een stuk meer geld kwijt, maar je krijgt er ook wat voor terug.

Vorig jaar schrapte Volkswagen alle goedkopere versies van de ID.3. Waar je ooit nog voor 33.990 euro kon shoppen in Wolfsburg, werd het in de nieuwe situatie minimaal 45.990 euro. Maar door de facelift kun je nu weer voor minder geld slagen bij Volkswagen. De Duitsers zetten voorraadmodellen op basis van het oude model namelijk in de uitverkoop.

Niet op een houtje bijten

De pre-facelift ID.3’s zijn beschikbaar in het Pro Advantage- of Pro Edition Advantage-uitrustingsniveau. Beide uitvoeringen beschikken over een accupakket van 58 kWh, waarmee ze een WLTP-actieradius van 426 kilometer hebben. De Advantage-modellen zijn bestelbaar vanaf 38.990 euro. Met SEPP-subsidie kom je uit op 36.040 euro. Dat betekent dat je bijna 7000 euro minder betaalt dan een week terug!

Dat het om auto’s van voor de facelift gaat, wil niet zeggen dat je op een houtje moet bijten. Tot de basisuitrusting behoren belangrijke zaken als:

Adaptieve cruise control

Navigatie

Apple CarPlay / Android Auto

Parkeersensoren

Lane Assist

Volkswagen ID.3 (2023): prijs



Wanneer je liever een nieuwe ID.3 van na de facelift wilt, ben je minimaal 44.990 euro kwijt. Je kunt ook met dat bedrag wel profiteren van de SEPP-subsidie, waardoor het bedrag uitkomt op ruim 42 mille. Voor dat geld heb je de ID.3 Pro Business. Daarnaast biedt Volkswagen nog de Pro S (47.990 euro) en Pro S Business (49.990) aan, maar die komen niet in aanmerking voor de subsidie elektrische auto 2023.

Alle varianten hebben een elektromotor die 204 pk en 310 Nm koppel naar de achterwielen stuurt. De Business-modellen van de ID.3 hebben een accupakket van 58 kWh, waar een WLTP-actieradius van 429 kilometer aan gehangen is. De Pro S-uitvoering beschikt over een accupakket van 77 kWh, goed voor een actieradius van 559 kilometer (WLTP).

Volkswagen ID.3 facelift

Volkswagen heeft naar eigen zeggen geluisterd naar de feedback van de huidige ID.3-rijders en enkele verbeteringen doorgevoerd. Een 12 inch multimediascherm is voortaan standaard. De spraakbesturing is verbeterd en het head-up display heeft nieuwe augmented reality features. Er zijn verbeterde materialen gebruikt in het dashboard waardoor het een luxere uitstraling heeft.

Nieuwe functies als Plug & Charge en de intelligente routeplanner voor EV’s maken het opladen eenvoudiger en comfortabeler. De ID.3 is optioneel verkrijgbaar met Travel Assist die werkt met live data, en Park Assist Plus met geheugenfunctie, waarmee de auto zichzelf kan parkeren. Bovendien heeft de ID.3 een inhaalassistent, die werkt bij snelheden boven 90 km/h.

En nu Volkswagen zo goed heeft geluisterd naar zijn klanten zijn de ergerlijke touchknoppen vervangen voor fysieke knoppen. Toch? Nee, de Duitsers hebben deze laten zitten omdat je met de touchknoppen het infotainmentsysteem zo ‘eenvoudig kan bedienen’. Zucht.