Cupra Raval: goedkope elektrische broertje van Volkswagen ID.2all (2025) heet geen Urban Rebel meer

De Cupra Urban Rebel (2025), een betaalbare elektrische auto onder de 25.000 euro, heet nu Cupra Raval. Gelukkig maar, want Urban Rebel was een rare naam. Nu maar hopen dat Cupra de lage prijs wél handhaaft …

De naam van de elektrische compacte auto van Cupra wordt dus Raval. Hij is genoemd naar een hippe wijk in Barcelona, die El Raval heet. Net als de Cupra Born, die vernoemd is naar de wijk El Born in dezelfde stad. Enkele details over de aandrijflijn geeft Cupra ook al. De krachtigste Raval is 226 pk sterk, gaat in 6,9 seconden naar 100 km/h en heeft een actieradius van maximaal 440 kilometer.

In 2025 komt de Cupra Raval op de markt. Het is het broertje van de Volkswagen ID.2all, die in dezelfde fabriek in het Spaanse Martorell gebouwd gaat worden. Ook bij de compacte elektrische Volkswagen verwachten we nog een naamsverandering: Volkswagen ID.2, of misschien wel ID.Golf.



Cupra Raval en Skoda Small

Er is nog een derde model op komst en ook dat heeft nog geen officiële naam. De Skoda Small is het toekomstige instapmodel in het A0-segment. In normaal Nederlands: het is Skoda’s ruim 4 meter lange versie van de Volkswagen ID.2 en Cupra Raval. Ook Small wordt natuurlijk niet de echte naam. Het enige wat we zeker weten, is het formaat van de bagageruimte. Skoda pocht met een grote kofferbak van Scala-formaat (467 tot 1410 liter). Om te laten zien hoeveel 467 liter is, pakken we de elektrische Peugeot 208 erbij: daarin past maar 265 liter aan bagage. De Volkswagen ID.2all blijft iets achter bij de Skoda en komt tot 440-1330 liter.



Cupra Raval net zo groot als een Seat Ibiza

Van de drie nieuwe elektrische modellen wordt de Cupra Raval als eerste gelanceerd. Alle drie de auto's hebben voorwielaandrijving en staan op het MEB Small-platform van de Volkswagen Group. Met hun lengte van zo'n 4 meter zitten de Cupra Raval, Volkswagen ID.2 en Skoda 'Small' in dezelfde categorie als de Volkswagen Polo en Seat Ibiza.

Prijs Cupra Raval

De Volkswagen Group heeft de ambitie om elektrische auto's voor een grotere groep mensen bereikbaar te maken. De prijs van de Cupra Raval, Volkswagen ID.2all en Skoda Small is ongeveer 25.000 euro. Alle drie de compacte elektrische auto's komen in 2025 naar Nederland en België. Het is uiteraard opvallend dat Seat niet in dat rijtje staat en dat voedt de speculaties dat het merk langzaam de nek wordt omgedraaid.