Alpine A290: elektrische Renault 5 op anabolen met maffe surprises

Alpine komt met drie nieuwe modellen. De hier afgebeelde Alpine A290 trapt het nieuws af. Dat de Alpine A290 - een snelle versie van de elektrische Renault 5 - nog niet definitief is, zie je aan een aantal gekke verrassingen ...

Alpine noemt de Alpine A290 - die officieel nog Alpine A290 bèta heet - een elektrisch aangedreven sportwagen voor het B-segment. Het cijfer 2 verwijst naar de klasse waarin ook de Opel Corsa-e, Peugeot e-208 en DS 3 E-Tense actief zijn. Het getal 90 staat voor het toekomstige lifestyleprogramma van Alpine - wat dat ook mag zijn. Verder beginnen modelnamen van Alpine traditioneel met de letter A, zoals ook bij de Alpine A110, het enige model dat Alpine op dit moment heeft. De afzonderlijke uitvoeringen en limited editions tellen we dan even niet mee.



Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

Stuurwiel in het midden

Als je nu denkt: die Alpine A290 komt mij bekend voor, dan klopt dat. Check de toekomstige elektrische Renault 5 maar. De Alpine A290 is gebaseerd op wat de leukste Renault sinds jaren belooft te worden. Dat we hier nog niet met het uiteindelijke productiemodel van de Alpine A290 te maken hebben, kun je zien aan een aantal maffe dingen. Zo zit het stuurwiel in het midden van het dashboard. Dat is raar. We ontdekken bovendien geen multimediascherm en dat is in deze tijd zo mogelijk nog raarder. De bestuurder kan twee passagiers meenemen, die schuin achter hem zitten.

Vlug naar de velgenshop

De richtingsaanwijzers onder de buitenspiegels zijn niet oranje zoals gebruikelijk, maar blauw. Dat is niet alleen maf, maar ook verboden. Het driekleurige design met een vierkant middenstuk van de lichtmetalen wielen is ook vreemd. Toch zegt Alpine hierover dat ze wel degelijk een voorbode zijn van de wielen onder het productiemodel. Vlug naar de velgenshop, denken we dan. Ook de X-vormige verlichting lijkt volgens Alpine sterk op dat van de definitieve versie.

Benieuwd naar het definitieve design van de Alpine A290?

Aanmelden

Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief zie je de foto's als eerste!

Beetje vergezocht

De achterlichten zijn verticaal geplaatst net als bij de Alpine A470 die meedoet aan het wereldkampioenschap langeafstandsracen, beweert Alpine, maar dat vinden we een beetje vergezocht. Ee elektrische Renault 5 is immers de basis, en dan krijg je de verticaal geplaatste achterlichten er automatisch bij. Overigens komt ook de nieuwe elektrische Renault 4 op het platform van het Vijfje en dus de Alpine A290 te staan.

Alpine A290 heeft Brembo-remsysteem

Alpine heeft van de Alpine A290 een persbericht van twaalf pagina's de wereld ingestuurd, maar de concrete specificaties kun je terugbrengen tot een post-it. Het studiemodel is 4,05 meter lang, 1,85 meter breed en 1,48 meter hoog. Naar het vermogen van de elektromotor is het nog gissen, evenals naar de actieradius en de laadtijden van de Alpine A290. Wat we al wel weten, is dat de Alpine A290 voorwielaandrijving krijgt, een Brembo-remsysteem met vier zuigers per remklauw, een nieuw ontwikkelde multilink-achterwielophanging en torque vectoring voor een optimale wegligging. Verder zijn er drie rijstanden voor op het circuit: Wet, Dry en Full.

Alpine A290 eind 2024 leverbaar

De Alpine A470 verschijnt in 2024 op de markt, waarschijnlijk richting het einde van dat jaar. Dan kun je ook de elektrische Renault 5 tegemoetzien. Als we een gokje moeten wagen wat betreft het motorvermogen zetten we in op ongeveer 380 pk en een koppel van 700 Nm. Die cijfers komen niet uit de lucht vallen, de eerder getoonde Renault R5 Turbo 3E heeft ze ook: