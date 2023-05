Volvo XC40 te duur? Dan kun je binnenkort de elektrische Volvo EX30 bestellen!

Volvo is nooit een goedkoop merk geweest en met het verdwijnen van de V40 werd het er niet beter op. Met de nieuwe, volledig elektrische Volvo EX30 wordt een nieuwe Zweed weer iets bereikbaarder.



Bij de presentatie van de enorme Volvo EX90 was hij al te zien: de compacte Volvo EX30. De X in de naam zegt het al, ook dit is een crossover/suv, maar dan een maatje kleiner dan de Volvo XC40. Dat werd tijd ook, want de voordeligste XC40 Recharge Electric kost op dit moment 47.995 euro.

Mis de officiële presentatie van de Volvo EX30 niet!

Uiterlijke overeenkomsten met grote EX90



Hoewel we nog niet heel veel details zien op het officiële beeldmateriaal van Volvo, is wel duidelijk dat de Volvo EX30 veel uiterlijke details deelt met de (veel grotere) Volvo EX90. Dat geldt onder meer voor de achterlichten, die een soort liefdesbaby's lijken van de lichtunits op de Polestar 2 en de Volvo XC40. De koplampen lijken eveneens sterk op die van de Volvo EX90.

Neefje van Smart en Zeekr



Zoals bekend maakt Volvo deel uit van het Chinese Geely-concern, net als Smart en Zeekr. Het lijkt dan ook logisch dat de Volvo EX30 dezelfde elektrische aandrijflijn krijgt als de Smart #1 en #3 en de Zeekr X. Maar Volvo zal het vermogen van de instap-EX30 wel onder dat van de goedkoopste elektrische XC40 (238 pk) willen houden. De actieradius van de Volvo EX30 met 66 kW-accu zal rond de 450 kilometer bedragen.

De officiële presentatie van de Volvo EX30 volgt op 7 juni.